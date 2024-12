A- A+

MUNDO Blue Origin, de Jeff Bezos, vai tentar pousar megafoguete já no primeiro voo O New Glenn tem 98 metros de altura e sete metros de diâmetro para levar cargas úteis, permitindo o dobro do volume dos sistemas de lançamento comercial padrão

Após anos de atraso, a Blue Origin, empresa de lançamento de foguetes do bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, confirmou que pretende lançar ainda em dezembro seu primeiro veículo de classe orbital, o New Glenn. A empresa ainda precisa fazer testes estáticos na base de lançamento e aguarda a regulamentação para o voo inaugural.

A missão, chamada NG-1, vai levar o Blue Ring Pathfinder, uma carga útil que testará tecnologias-chave para seu veículo de transferência orbital Blue Ring. A carga consiste em uma espécie de “rebocador espacial”, equipado com um conjunto de comunicações, sistema de energia e computador de voo instalados em um adaptador que poderá posicionar satélites em diversas órbitas.

“Estamos animados para demonstrar as operações avançadas no espaço da Blue Ring na missão inaugural da New Glenn. O Blue Ring desempenha um papel crítico na construção de uma estrada para o espaço, e esta missão é um primeiro passo importante para a Blue Ring e permite operações dinâmicas e responsivas que beneficiarão muito nossa nação”, disse Paul Ebertz, vice-presidente sênior de sistemas no espaço da Blue Origin.





A missão também testará a telemetria do foguete no espaço, equipamentos de rastreamento, comando e comunicação. O pathfinder permanecerá a bordo do segundo estágio do New Glenn durante a missão, esperada para durar até seis horas.

O New Glenn tem 98 metros de altura e sete metros de diâmetro para levar cargas úteis, permitindo o dobro do volume dos sistemas de lançamento comercial padrão, que costumam ter cinco metros. Para rivalizar com o foguete Falcon 9, da SpaceX, único capaz de pousar após o voo para ser reutilizável, a empresa de Bezos pretende certificar o primeiro estágio para até 25 missões.

O propulsor do foguete é alimentado por sete motores BE-4 da Blue Origin, os mais potentes motores de combustão em estágios ricos em oxigênio alimentados por oxigênio líquido e gás natural já voados. O segundo estágio do veículo é alimentado por dois motores BE-3Us, que são alimentados por oxigênio líquido e hidrogênio líquido projetados para trabalhar no vácuo do espaço.

New Glenn recebeu o nome de John Glenn, o primeiro americano a orbitar a Terra. A empresa de Bezos vai tentar recuperar o primeiro estágio do foguete já no primeiro voo. Assim como a concorrente, uma balsa no meio do Oceano Atlântico estará de prontidão caso o foguete vença a entrada na atmosfera terrestre e se alinhe corretamente para um pouso suave.

Veja também

EDUCAÇÃO Encontro em Natal discute modelo de educação que não reprove estudante