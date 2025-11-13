Qui, 13 de Novembro

nasa

Blue Origin se prepara para lançar seu foguete New Glenn após repetidos atrasos

O lançamento teve que ser adiado duas vezes na última semana

Um navio de cruzeiro passa pelo foguete New Glenn da Blue Origin no Complexo de Lançamento Espacial 36 da Estação da Força Espacial em Cabo Canaveral, FlóridaUm navio de cruzeiro passa pelo foguete New Glenn da Blue Origin no Complexo de Lançamento Espacial 36 da Estação da Força Espacial em Cabo Canaveral, Flórida - Foto: Chandan Khanna / AFP

A Blue Origin, empresa espacial americana propriedade do bilionário Jeff Bezos, tentará mais uma vez nesta quinta-feira lançar seu foguete New Glenn com duas sondas da Nasa acopladas.

O lançamento teve que ser adiado duas vezes na última semana: no domingo devido ao mau tempo na Terra, e na quarta-feira por condições adversas do clima espacial.

A janela de lançamento desta quinta-feira abre às 14h57 (16h57 em Brasília) e dura 88 minutos.

"O carregamento de propelente no New Glenn já está em andamento", indicou a Blue Origin no X.

O potente foguete New Glenn, de 98 metros de altura, está programado para decolar de Cabo Canaveral, Flórida. A missão, denominada ESCAPADE, tem como objetivo estudar a história climática de Marte e preparar o terreno para uma possível exploração humana do planeta vermelho.

Se tudo correr conforme o planejado, as duas sondas gêmeas do New Glenn chegarão à órbita de Marte em 2027.

O lançamento gera grande expectativa devido à competição entre Bezos e Elon Musk, diretor-executivo da empresa espacial SpaceX.

A corrida comercial entre os dois bilionários se intensificou em torno do programa lunar Artemis da Nasa, após a agência espacial americana considerar a possibilidade de excluir a SpaceX devido a atrasos.

O lançamento da Blue Origin será crucial para determinar se a empresa pode alcançar a recuperação do propulsor, o que representaria um avanço técnico para a companhia.

O voo inaugural do New Glenn em janeiro foi considerado um sucesso, já que sua carga útil alcançou a órbita e realizou testes com êxito.

Mas seu propulsor de primeira etapa, que deveria ser reutilizável, não conseguiu aterrissar em uma plataforma no oceano Atlântico e, em vez disso, foi perdido durante a descida.

Em sua segunda tentativa, a Blue Origin tentará recuperar o propulsor. Até agora, apenas a SpaceX conseguiu realizar essa façanha.

