BM suspende envios de dinheiro para todas suas operações no Níger

O Banco Mundial (BM) anunciou, nesta quarta-feira (2), que suspendeu os pagamentos com destino ao Níger "para todos as suas operações e até segunda ordem", uma semana depois do golpe de Estado militar que derrubou o presidente Mohamed Bazoum.

"Estamos alarmados pelos esforços empregados para derrubar o governo democraticamente eleito do Níger", declarou o BM em um comunicado.

"Em consequência, o BM suspendeu os envios de dinheiro para todas as suas operações e até segunda ordem", afirmou o órgão financeiro, acrescentando que "monitora com atenção a situação" no país africano.

Bazoum chegou ao poder em 2021 após vencer as eleições que marcaram a primeira transição pacífica de poder no Níger.

Mas seu mandato já passou por duas tentativas de golpe de Estado anteriores ao da semana passada, quando foi detido em sua residência oficial por membros da guarda presidencial.

O chefe da guarda, o general Abdurahaman Tiani, se autoproclamou líder do país.

O golpe disparou os alarmes nos países ocidentais que lutam para conter uma insurgência jihadista regional que eclodiu no norte do Mali em 2012.

A insurgência avançou até o Níger e Burkina Faso três anos depois e agora ameaça as fronteiras de vários Estados no golfo da Guiné.

