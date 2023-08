BMW de médico roubada em Boa Viagem é recuperada pela polícia nesta quarta-feira

A- A+

Roubada nesta quarta-feira (9), a BMW do médico de 75 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi recuperada por uma equipe da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na manhã desta quinta-feira (10), em Cajueiro, bairro da Zona Norte do Recife.

O médico havia descido do veículo e estava se dirigindo à portaria do prédio em que reside, no 3º Jardim de Boa Viagem, área nobre da Zona Sul do Recife, quando foi surpreendido por criminosos armados.

O crime aconteceu por volta das 16h, quando a movimentação de veículos e pedestres na região é intensa. As câmeras de segurança do edifício registraram a ocorrência.

