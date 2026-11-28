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VIOLÊNCIA Quem é o traficante BMW, suspeito de estar por trás de cabeça deixada em Batalhão no Rio de Janeiro BMW também é investigado por participação na morte de três médicos na Barra

Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, conhecido como BMW, é apontado pelo comandante do 18º BPM (Jacarepaguá), tenente-coronel Marcos André, como responsável pelas ameaças que atingiram a unidade e culminaram no lançamento de uma cabeça humana nas dependências do batalhão, na última sexta-feira (27).



Relacionado à chamada Equipe Sombra, grupo ligado ao Comando Vermelho (CV), o criminoso estaria escondido no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, de onde, segundo a avaliação do comandante, teriam partido as ordens para as ações de intimidação.

BMW é relacionado por investigadores ao grupo apontado como responsável por homicídios na região de Jacarepaguá, especialmente na Rua Araticum, entre janeiro e julho de 2023.



O criminoso também é investigado por envolvimento no assassinato de três médicos em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, em outubro daquele ano. O ataque tinha como alvo o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, mas os médicos acabaram sendo confundidos com ele.





A cabeça humana foi encontrada na manhã de sexta-feira dentro de uma sacola plástica e em avançado estado de decomposição.



Segundo o comandante do 18º BPM, o material foi deixado em um ponto da unidade que não possui cobertura das câmeras de segurança do batalhão.



A identificação de possíveis envolvidos está sendo apurada por meio de imagens de câmeras externas.

A Polícia Civil ainda trabalha para identificar a vítima e os responsáveis pelo episódio. Em nota, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação, informou que a perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas.



Outras diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

Intimidações ao batalhão

O episódio aconteceu 11 dias depois de duas coroas de flores serem deixadas na entrada do 18º BPM, em 16 de novembro.

Os arranjos continham os nomes de dois policiais que, segundo a corporação, vinham recebendo ameaças havia alguns meses. Na ocasião, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles foi preso, enquanto o outro conseguiu fugir.

Na época, a Polícia Militar atribuiu a ação a traficantes do CV, em meio à disputa territorial na região.



O comandante Marcos André classificou a situação como inédita para a unidade e relacionou as ameaças às operações frequentes nas comunidades de Jacarepaguá.

Após a localização da cabeça, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, determinou a ocupação por tempo indeterminado das comunidades do Teixeiras e Jordão, em Jacarepaguá.



Segundo a PM, as localidades estão sob influência de criminosos apontados como responsáveis pelas ameaças ao batalhão.

A corporação informou que o 18º BPM continuará recebendo suporte operacional e logístico para as ações de combate ao crime organizado.



Somente em 2026, a unidade apreendeu 66 fuzis, mais de 110 pistolas e 28 revólveres, além de prender mais de 590 criminosos.

A Secretaria de Polícia Militar afirmou que não tolerará tentativas de intimidação contra seus agentes e que os episódios não irão interromper as ações de enfrentamento às organizações criminosas.

Confira a nota da Polícia Militar na íntegra:

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, determinou a ocupação policial, por tempo indeterminado, nas comunidades dos Teixeiras e Jordão, em Jacarepaguá.



As localidades estão sob influência dos criminosos apontados como responsáveis pelas ameaças direcionadas ao 18º BPM (Jacarepaguá).

A medida foi adotada após policiais militares da unidade localizarem, na manhã desta sexta-feira (27/11), uma cabeça humana em avançado estado de decomposição na área interna do batalhão, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.



Imediatamente, o local foi isolado e preservado para a realização da perícia pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O episódio é tratado como uma possível tentativa de intimidação aos policiais militares da unidade, em meio à atuação do batalhão no enfrentamento ao crime organizado na região.



Somente em 2026, o 18º BPM apreendeu 66 fuzis, mais de 110 pistolas e 28 revólveres. Além disso, as ações de combate à criminalidade em Jacarepaguá resultaram na prisão de mais de 590 criminosos.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar reforça que não tolerará qualquer tentativa de intimidação de seus agentes e ressalta que episódios dessa natureza não irão inibir as ações de enfrentamento às organizações criminosas.

O 18º BPM continuará recebendo todo o suporte operacional e logístico da Corporação para dar continuidade às ações de combate ao crime organizado e de contenção das disputas territoriais na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.



A preservação de vidas e o fortalecimento da segurança da população permanecem como prioridades.

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