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Recife BNDES aprova R$ 102 milhões para compra de novos ônibus para RMR Veículos são menos poluentes e terão ar-condicionado. Frota atenderá mais de 168 mil passageiros de sete cidades

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 102,1 milhões em financiamento para a renovação da frota de ônibus do transporte público da região metropolitana do Recife.



Os recursos serão destinados às empresas Transportadora Itamaracá e Cidade Alta Transportes e Turismo para a aquisição de 126 veículos movidos a diesel no padrão Euro 6, tecnologia que reduz a emissão de poluentes em relação aos modelos anteriores.

Os novos ônibus atenderão cerca de 168,5 mil passageiros em linhas que operam na capital pernambucana e nos municípios de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Araçoiaba, Itapissuma, Itamaracá e Igarassu.



Os veículos substituirão ônibus antigos da frota e serão equipados com ar-condicionado, plataformas elevatórias para acessibilidade, câmeras e sistema de GPS.

Do total financiado, aproximadamente R$ 53 milhões serão destinados à Transportadora Itamaracá para a compra de 66 ônibus A Cidade Alta receberá R$ 49,1 milhões para adquirir outros 60 veículos.



Segundo o banco, 32 ônibus serão do modelo BRT, com cinco portas e capacidade para até 110 passageiros, enquanto os demais terão três portas, capacidade para 82 passageiros e serão utilizados em corredores exclusivos e linhas alimentadoras.

Com a renovação, a frota de ônibus Euro 6 da Itamaracá passará de 80 para 146 veículos, alta de 85%. Na Cidade Alta, o número de veículos com essa tecnologia aumentará de 49 para 109, crescimento de 122%.

"Estamos retirando das ruas veículos antigos e poluentes e colocando no lugar ônibus modernos, padrão Euro 6, que melhoram a qualidade do ar e a vida de milhares de pessoas que usam o transporte público na região metropolitana do Recife", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em comunicado.

De acordo com o banco, os veículos no padrão Euro 6 emitem menos óxidos de nitrogênio do que as gerações anteriores de ônibus a diesel, além de reduzirem a emissão de material particulado e o nível de ruído. A tecnologia também permite maior compatibilidade com combustíveis de menor impacto ambiental, como biodiesel e HVO.

A Transportadora Itamaracá e a Cidade Alta integram o Consórcio Conorte, concessionário do Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP) da Região Metropolitana do Recife. Juntas, as empresas respondem pelo transporte de cerca de 168 mil passageiros por dia.

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