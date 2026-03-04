A- A+

Saúde BNDES e Aegea assinam apoio de R$ 40 mi para saneamento e água em 320 escolas no PA Metade do apoio firmado, R$ 20 milhões, serão recursos não reembolsáveis concedidos no âmbito do BNDES Fundo Socioambiental

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter assinado um acordo de fomento de R$ 40 milhões com o Instituto Aegea nesta quarta-feira (4). Os recursos serão investidos em um projeto para fornecimento de saneamento básico e água potável a 320 escolas nos 16 municípios da região do Marajó, no Pará.

Metade do apoio firmado, R$ 20 milhões, serão recursos não reembolsáveis concedidos no âmbito do BNDES Fundo Socioambiental.

"Quase 94% das escolas públicas a serem atendidas não têm acesso ao abastecimento público de água, quase 60% estão sem tratamento de esgoto adequado, 37,4% não têm banheiro, 89,4% não dispõem de coleta de lixo e 45,7% não têm energia elétrica", divulgou o BNDES, em nota distribuída à imprensa, em que cita dados da instituição Habitat para a Humanidade Brasil, responsável pelo diagnóstico das condições da infraestrutura escolar nos municípios da região.

O projeto abrange iniciativas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, instalações hidrossanitárias, drenagem, coleta e tratamento de resíduos sólidos.

"Levar saneamento básico a escolas municipais do Marajó é promover uma condição básica para o processo de ensino e aprendizagem, com qualidade e equidade, reduzindo a evasão escolar, em uma das regiões com maior vulnerabilidade social do país. Essa é uma iniciativa fundamental para o processo educacional como um todo, mas não só isso. Esse apoio contribui diretamente para a melhoria das condições de vida de alunos, professores e profissionais das escolas públicas, ao proporcionar ambientes mais seguros, saudáveis e dignos", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

