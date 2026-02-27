Boa Viagem: dois homens são presos e um adolescente é apreendido após troca de tiro com policiais
Suspeitos, de 15, 20 e 21 anos, estavam em um veículo roubado e desobedeceram a ordem de parada
Uma troca de tiros resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite dessa quinta-feira (26).
O caso aconteceu na Avenida Desembargador José Neves, próximo a um posto de gasolina.
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os suspeitos, de 15, 20 e 21 anos, estavam em um veículo roubado e desobedeceram a ordem de parada, disparando tiros contra os agentes.
Ainda de acordo com a corporação, o efetivo revidou a agressão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os policiais conseguem deter os criminosos.
O trio chegou a ser socorrido a uma unidade hospitalar e foi encaminhado, posteriormente, à delegacia.
A PCPE informou que os suspeitos foram autuados por tentativa de homicídio, clonagem/adulteração de veículo automotor, associação criminosa, porte ilegal de arma e resistência.
O caso foi registrado pelo Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, no Recife.