Zona Sul

Boa Viagem: dois homens são presos e um adolescente é apreendido após troca de tiro com policiais

Suspeitos, de 15, 20 e 21 anos, estavam em um veículo roubado e desobedeceram a ordem de parada

Caso aconteceu na Avenida Desembargador José Neves, próximo a um posto de gasolinaCaso aconteceu na Avenida Desembargador José Neves, próximo a um posto de gasolina - Foto: Instagram/@boaviagememfoco/Cortesia

Uma troca de tiros resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite dessa quinta-feira (26).

O caso aconteceu na Avenida Desembargador José Neves, próximo a um posto de gasolina.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os suspeitos, de 15, 20 e 21 anos, estavam em um veículo roubado e desobedeceram a ordem de parada, disparando tiros contra os agentes.

Ainda de acordo com a corporação, o efetivo revidou a agressão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os policiais conseguem deter os criminosos.

O trio chegou a ser socorrido a uma unidade hospitalar e foi encaminhado, posteriormente, à delegacia.

A PCPE informou que os suspeitos foram autuados por tentativa de homicídio, clonagem/adulteração de veículo automotor, associação criminosa, porte ilegal de arma e resistência.

O caso foi registrado pelo Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, no Recife.

