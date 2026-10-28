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Estados Unidos Bobby Pulido coloca sua voz a serviço da luta democrata no Texas Antes de se tornar o "Golden Boy" da música tex-mex com "Desvelado", José Roberto Pulido Jr, nascido em Rio Grande Valley e filho de um trabalhador agrícola que se tornou músico, estudou Ciências Políticas em San Antonio

Em 2022, enquanto os democratas perdiam um reduto no sul do Texas nas eleições legislativas, Bobby Pulido ganhava seu primeiro Grammy Latino. Quatro anos depois, usa sua voz para recuperar a cadeira que os republicanos conquistaram na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

Afastado da música para se dedicar à campanha, ele cantou no domingo (25) “La Puerta Negra” ao lado da lendária banda mexicana Los Tigres del Norte, diante de milhares de pessoas reunidas em Weslaco, em um comício organizado pela ONG Voto Latino.

Antes de se tornar o “Golden Boy” da música tex-mex com “Desvelado”, José Roberto Pulido Jr, nascido em Rio Grande Valley e filho de um trabalhador agrícola que se tornou músico, estudou Ciências Políticas em San Antonio.

Agora, é candidato à Câmara dos Representantes pelo 15º distrito do Texas, uma área na fronteira com o México onde mais de 80% da população é latina.

Em 2022, a republicana Mónica De La Cruz conquistou a cadeira dos democratas e manteve o mandato em 2024. Naquele ano, Donald Trump também venceu no Rio Grande Valley, de tradição democrata.

De La Cruz, também nascida no Rio Grande, busca um terceiro mandato e afirmou que a disputa não era para escolher quem cantaria em uma festa de quinze anos, celebração tradicional na comunidade latina, mas em quem os eleitores confiariam o futuro de suas famílias.

Pulido respondeu à crítica e se ofereceu para participar das celebrações em seu distrito sob o lema “Make Quinceañeras Great Again”.

"Somos gente boa"

Em um contexto de preços elevados dos combustíveis e de medidas anti-imigração da administração Trump, que geram preocupação na comunidade latina, as pesquisas mostram Pulido empatado ou com uma ligeira vantagem na disputa.

“Vamos bater um recorde e enviar uma mensagem clara: deixem de se meter conosco. Somos gente boa no Rio Grande Valley, e digo uma coisa: isto é pessoal. Minha mulher é mexicana”, afirmou Pulido, pai de quatro filhos, diante da multidão no domingo (25).

Bobby, de 53 anos, canta em espanhol, mas sua mensagem de campanha é em inglês: “I'm not team Red or team Blue. South Texas, I'm team You” [“Não sou do time vermelho, (republicano), nem do time azul, (democrata). Sul do Texas, estou do seu lado”}.

"As famílias deixaram de conversar umas com as outras porque algumas pessoas votaram em Trump e outras não. Não me importa o que aconteceu no passado. Precisamos olhar para o futuro", afirmou.

Durante a campanha, Pulido tem defendido que é possível resolver a crise migratória "sem destruir famílias"

“Precisamos de uma reforma migratória e de uma fronteira segura. Temos de apoiar nossa polícia de fronteira, são pessoas boas. Mas, se não resolvermos o problema, nossa economia continuará sofrendo”, afirmou Pulido no domingo.

"Ele é daqui"

Joe Jimenez, de 44 anos, admite que votou em De La Cruz mas agora pretende votar em Pulido. "Ele vai fazer um bom trabalho não porque é cantor, mas porque é daqui não só nos representa como também passou pelas mesmas coisas que nós(...) Ela nos decepcionou", afirmou.

Seus adversários o questionaram por uma publicação nas redes sociais feita em 2016, na qual parece simular que urina sobre a estrela de Donald Trump na Calçada da Fama de Hollywood.

Pulido disse a veículos de comunicação locais que se tratava de uma brincadeira com uma garrafa de água.

Margarita Ramírez, de 49 anos, natural de Edinburg, cidade natal do cantor, apoia sua candidatura. “Ele sempre foi muito honesto em seu trabalho como músico, e por que não seria honesto em seu trabalho como político? Não tem se envolvido em escândalos. É um homem de família.”

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