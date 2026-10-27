Qua, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta27/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mundo

Boca de urna aponta empate entre Eisenkot e Netanyahu em Israel

Gadi Eisenkot é um general, político e líder israelense do partido Yashar

Reportar Erro
Gadi Eisenkot promete derrotar o Hamas em 18 meses se vencerGadi Eisenkot promete derrotar o Hamas em 18 meses se vencer - Foto: Ilia Yefimovich / AFP

Novas pesquisas de boca de urna em Israel, realizadas nas primeiras horas desta quarta-feira (28), mostram um empate entre o bloco de Benjamin Netanyahu e a oposição, após projeções anteriores apontarem uma leve vantagem para os adversários do primeiro-ministro.

Leia também

• Israel define destino de Netanyahu na primeira eleição desde os ataques de Hamas

• Comissão da ONU acusa Israel de 'extermínio' na Cisjordânia

• Oposição acusa Netanyahu de brincar com fogo sobre o Irã na véspera da eleição

Os canais de TV 11 e 13 apontaram um empate entre os dois blocos, com 51 cadeiras para cada, insuficientes para formar a maioria, enquanto o canal 12 continuava indicando uma vantagem para a oposição liderada por Gadi Eisenkot, com 52 cadeiras, contra 50 para o adversário, após a votação da véspera.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter