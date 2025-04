A- A+

Sertão Bodocó: mulher de 27 anos é presa suspeita de matar companheiro a facadas Caso aconteceu em uma residência, onde o homem foi encontrado morto com perfurações de arma branca

Uma mulher de 27 anos foi presa suspeita de matar o próprio companheiro.

O caso aconteceu em uma residência no município de Bodocó, no Sertão de Pernambuco, no último domingo (6).

Segundo a Polícia Civil (PCPE), o homem, de 33 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto com perfurações de arma branca.

"De acordo com relatos, a autora e a vítima discutiram após voltarem de uma festa e a autora desferiu golpes de faca no companheiro", afirmou a PCPE.

Ainda segundo a corporação, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina, também no Sertão.

Já a mulher suspeita do crime foi presa em flagrante e autuada por homicídio consumado. Ela foi encaminhada à Delegacia de Ouricuri, que registrou o caso.

