Indonésia Boeing 747 tem fogo no motor durante a decolagem e faz pouso de emergência; vídeo Jumbo transportava cerca de 450 muçulmanos, que iriam fazer uma peregrinação até Meca, a cidade sagrada do Islã

Um Boeing 747-400 da Terra Avia, da Moldávia, pegou fogo em um de seus motores durante a decolagem e precisou retornar para pista de pouso em emergência do Aeroporto Internacional Sultan Hasanuddin, na Indonésia. Apesar do susto, ninguém a bordo ficou ferido.

An Indonesian B-747 engine fire on take off (VR). Lucky they landed back



O Jumbo transportava cerca de 450 muçulmanos, que iriam fazer uma peregrinação até Meca, a cidade sagrada do Islã. A aeronave cumpria um voo pela companhia aérea Garuda Indonesia de Macáçar e seguia para Medina, na Arábia Saudita. Enquanto decolava, o motor 4 (externo do lado direito), teve um forte barulho de estouro e chamas foram vistas por pessoas que acompanhavam a decolagem.

O presidente da Garuda Indonésia, Irfan Setiaputra, afirmou que o "capitão descobriu que um dos motores estava pegando fogo e imediatamente decidiu que era necessária uma inspeção adicional para determinar se o motor estava com defeito."

"A decisão foi tomada imediatamente após a decolagem da aeronave" esclareceu.

As chamas surgiram quando o avião já estava com a roda do trem de pouso dianteiro fora do chão, e a decolagem foi continuada. O motor foi desligado em seguida, e o avião retornou em segurança para Macáçar. Ao The Sun, a companhia aérea disse que forneceu acomodação para os passageiros afetados. Além disso, os viajantes tiveram que pegar voos alternativos para a Arábia Saudita no mesmo dia.

