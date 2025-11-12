Qui, 13 de Novembro

Justiça

Boeing deverá pagar US$ 28 milhões a vítima de acidente aéreo

Após duas horas de deliberação, o júri decidiu por um pagamento de 10 milhões de dólares

O caso envolve os familiares de Shikha Garg, de Nova Délhi, que morreu no acidente ocorrido em março de 2019O caso envolve os familiares de Shikha Garg, de Nova Délhi, que morreu no acidente ocorrido em março de 2019 - Foto por MICHAEL TEWELDE / AFP

No primeiro julgamento civil sobre o acidente de um avião da Ethiopian Airlines, um juiz dos Estados Unidos determinou nesta quarta-feira (12) que a Boeing deve pagar 28,45 milhões de dólares (150,70 milhões de reais) à família de uma vítima indiana que estava no voo.

O caso envolve os familiares de Shikha Garg, de Nova Délhi, que morreu no acidente ocorrido em março de 2019. O julgamento, em um tribunal federal de Chicago, começou em 3 de novembro.

Após duas horas de deliberação, o júri decidiu por um pagamento de 10 milhões de dólares (52,97 milhões de reais) pela dor da perda, outros 10 milhões pelo sofrimento e dor de Garg, e outras compensações.

"Aceitamos com satisfação o veredicto", disse Soumya Bhattacharya, o viúvo de Garg, à AFP.

A ação judicial decorre do acidente de uma aeronave Boeing 737 MAX que caiu seis minutos após decolar de Adis Abeba com destino a Nairóbi, no Quênia.

Familiares de 155 das 157 vítimas fatais apresentaram ações judiciais entre abril de 2019 e março de 2021.

No início de novembro, a Boeing chegou a um acordo com o autor de outro processo por este mesmo caso. O valor não foi divulgado.

