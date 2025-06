Boeing entrega primeiro jato à China durante trégua na guerra tarifária

A- A+

A Boeing entregou sua primeira aeronave a uma companhia aérea chinesa desde que o ex-presidente Donald Trump impôs uma onda de tarifas no início de abril, um sinal de reaproximação enquanto Washington e Pequim buscam aliviar as tensões.

Um 787-9 Dreamliner da Juneyao Air, com sede em Xangai, decolou de Paine Field, ao norte de Seattle, nesta sexta-feira, com destino ao Aeroporto Internacional de Pudong, segundo dados do Flightradar24.

A companhia aérea havia abandonado planos anteriores de receber a aeronave de longa distância depois que a China aumentou as tarifas em retaliação às cobranças dos EUA.

Representantes da Juneyao e da Boeing se recusaram a comentar.

A entrega é um impulso para o jato de fibra de carbono da Boeing em um momento em que executivos da empresa lidam com as consequências do acidente com um 787 da Air India, que matou 241 das 242 pessoas a bordo. Ela reabre, por enquanto, um canal de entrega de 50 jatos destinados à China neste ano.

As entregas são atentamente observadas, pois é nesse momento que as companhias aéreas fazem a maior parte do pagamento por uma nova aeronave.

A Boeing tem sido pega no fogo cruzado enquanto as duas maiores economias do mundo disputam sobre exportações de tecnologia — incluindo motores para o jato C919 da China — e minerais de terras- raras, essenciais para montadoras e a indústria de defesa dos EUA.

O primeiro avanço ocorreu em 9 de junho, quando um Boeing 737 Max destinado à Xiamen Airlines pousou no campus da Boeing em Zhoushan, China, onde normalmente esses modelos são entregues a clientes chineses.

Separadamente, nesta sexta-feira, outro jato 737-8 Max para um cliente chinês decolou do Aeroporto Internacional do Condado de King–Boeing Field, ao sul do centro de Seattle, com destino a Kailua-Kona, no Havaí, segundo dados do Flightradar24.

Essa é a primeira parada de uma jornada pelo Pacífico até o centro da Boeing em Zhoushan, China, onde normalmente é finalizada a entrega desse modelo para clientes domésticos.

