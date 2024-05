A- A+

Boeing envia condolências à família do falecido em voo Londres-Singapura A empresa não informou quantas pessoas sofreram, sua gravidade, ou se o morto era passageiro ou membro da tripulação

A Boeing expressou suas condolências nesta terça-feira (21) à família do ocupante do avião da Singapore Airlines que morreu após fortes turbulências que também deixaram cerca de 30 feridos.

“Desejamos nossas profundas condolências à família que perdeu uma ente querida e nossos pensamentos estão com os passageiros e a tripulação”, afirmou a Boeing após o pouso de emergência em Bangcoc da aeronave 777 que unia Londres a Singapura.



“Confirmamos que houve feridos e um morto a bordo do Boeing 777-300ER. No total, havia 211 passageiros e 18 tripulantes a bordo”, indicou a companhia em um comunicado publicado no Facebook na manhã desta terça-feira.

A Singapore Airlines informou que o voo SQ321, que decolou do aeroporto de Heathrow em Londres, causou "fortes turbulências" e que foi desviado para a capital de Tailândia, onde pousou às 15h45 locais (05H45 no horário de Brasília) desta terça-feira.

