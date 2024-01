A- A+

Um Boeing modelo 757, operado pela Delta Airlines, perdeu uma roda dianteira enquanto se preparava para a decolagem no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta, nos EUA, no sábado (20), de acordo com informações da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês. O órgão regulador do espaço aéreo americano disse que investiga o caso.

O Boeing 757 seguia para o Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, na Colômbia.

O caso é mais um revés para a Boeing, após seus modelos 737-900ER entrarem em inspeção para a busca de parafusos soltos nas tampas das portas.

A United Airlines, grande cliente dos jatos 737 MAX, disse que está procurando alternativas para aeronaves já encomendadas.

