Boeing realiza emissões de bonds em meio a dificuldades no segmento de aeronaves comerciais

A Boeing realiza, nesta segunda-feira, pelo menos seis emissões de bonds com maturações variadas, enquanto enfrenta uma série de dificuldades no segmento de aeronaves comerciais. Os recursos devem ser usados para ampliar a liquidez antes do vencimento de um lote de dívidas corporativas. Segundo a Bloomberg, as emissões totalizam cerca de US$ 8 bilhões.

A S&P Global Ratings atribuiu nota "BBB-" aos papéis e disse esperar que a geração de fluxo de caixa da empresa permaneça enfraquecida este ano. A agência de classificação de risco lembra que a companhia está em negociações para uma possível compra da fornecedora Spirit AeroSystems.

"Prevemos que, embora a aquisição da Spirit resulte em métricas financeiras mais fracas, elas permaneceriam dentro da nossa tolerância para o rating, incluindo a perspectiva negativa", explica.

A Moody's assinalou rating Baa3 aos bonds, diante da visão de que o perfil de negócio da Boeing ainda é forte, apesar dos problemas no setor de aviação comercial. Na semana passada, a agência já havia rebaixado os ratings da empresa.

Em meio a especulações sobre as emissões, a ação da Boeing avançava 3,01% na Bolsa de Nova York, por volta das 12h50 (de Brasília).

Desde o início do ano, a gigante americana protagonizou múltiplas manchetes negativas, sobretudo após uma porta de emergência ter explodido durante um voo da Alaska Airlines em janeiro.

Em março, o CEO da Boeing, Dave Calhoun, anunciou que renunciará ao cargo no final deste ano e abriu espaço para renovação do Conselho de Administração.

