Boi Garantido se despede de Djidja Cardoso em velório; confira o que se sabe sobre o caso até agora

Além de familiares, amigos e admiradores, o Boi Bumbá Garantido também esteve no velório da ex-sinhazinha e empresária Djidja Cardoso, de 32 anos, para prestar sua última homenagem.

Conduzido por Batista Silva, o boi fez atos de carinho no caixão e emocionou a todos que estavam no local. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.

Dilemar Cardoso Carlos da Silva, a Djidja, foi encontrada morta na terça-feira (28), na casa onde morava, em Manaus.

Na quinta (30), a mãe, o irmão dela e uma funcionária da ex-sinhazinha foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e estupro, em nome de Ademar Farias, irmão de Djidja. Segundo a polícia, eles estavam sob efeito de drogas.

As prisões foram solicitadas pela Justiça do Amazonas, que também decretou a prisão de outros dois funcionários do salão de beleza da família.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos para Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Djidja Cardoso; Cleusimar Cardoso Rodrigues, mãe de Djidja; Verônica da Costa Seixas, gerente do salão de beleza Belle Femme; Marlisson Vasconcelos Dantas, cabeleireiro do mesmo salão; e Claudiele Santos da Silva, maquiadora do salão.

A Polícia Civil identificou que a mãe e o irmão de Djidja mantinham um grupo denominado “Pai, Mãe, Vida”, que forçava uso de ketamina em rituais na capital do Amazonas e obrigavam os funcionários de uma das unidades do salão Belle Femme a participar da doutrina.

A substância é um anestésico de uso humano e veterinário que se tornou uma droga ilícita na década de 1980.

Na residência onde Djidja foi encontrada morta, a polícia apreendeu seringas, anestésicos, medicamentos de uso controlado, frascos de ketamina, computadores e uma mala.

A polícia investiga se há relação entre a morte de Djidja e a atuação do grupo. A causa do óbito ainda não foi determinada e só poderá ser confirmada após o resultado do exame necroscópico.

Djidja Cardoso era sinhazinha do Garantido | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Djidja Cardoso ficou conhecida após representar o personagem sinhazinha do Garantido, entre 2016 e 2020, no Festival Folclórico de Parintins. Após se aposentar, passou a comandar uma rede de salão de beleza no Amazonas.

Em 3 de fevereiro deste ano, quando completou 32 anos, ela revelou que lutava contra a depressão, em postagem nas redes sociais. Em outra publicação, informou que enfrentava depressão há oito meses e que havia perdido 15 kg durante a recuperação.

