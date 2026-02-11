A- A+

CARNAVAL 2026 Boi Marinho se junta ao bloco A Corda para despertar Olinda na Terça de Carnaval (17) Em 2026, a tradicional troça carnavalesca homenageia Helder Vasconcelos, criador da brincadeira popular pernambucana

A Troça Carnavalesca Mística, Lítera, Anárquica e Greiante A Corda puxa a cidade de Olinda, tradicional e pontualmente às 7h da manhã, na Terça-feira Gorda (17), de volta para a rua.

Em 2026, a agremiação chega com um significado ainda mais especial: a presença do Boi Marinho, uma das manifestações culturais mais emblemáticas de Pernambuco. Este ano, a agremiação homenageia Hélder Vasconcelos, criador da brincadeira popular.

“A nossa troça já está na segunda geração e para mim, que sou filho de um dos fundadores, é uma grande emoção ser o responsável por concretizar uma homenagem tão importante. O Boi Marinho de Helder Vasconcelos esteve presente em diferentes fases da minha vida, desde a infância até a fase adulta", declara Ramon Andrade, atual presidente da T.C.M. A Corda.

"Agora, com uma visão mais madura, tenho plena consciência da relevância de Helder para a nossa cultura, para a nossa identidade e para o nosso Carnaval. Uma homenagem justa e merecida”, pontua.

A Corda foi criado em 1994 e nasceu do improviso e da irreverência que marcam o Carnaval de Olinda. A troça surgiu quando um grupo de amigos, inspirados por um sonho e munidos apenas de uma corda de navio e uma batucada improvisada, decidiu acordar os foliões no último dia de festa.

“Para um artista, uma homenagem é uma chancela. É um sinal de que aquilo que você está fazendo está surtindo algum efeito. Me sinto muito honrado”, diz Helder.

A ideia virou tradição e, mais de três décadas depois, o bloco segue cumprindo a missão de despertar a cidade para viver intensamente cada minuto da folia.

“Acho que há algo em comum entre a gente. O Cavalo-Marinho, que é a grande razão do Boi Marinho, tem muito essa iniciativa de visitar as casas das pessoas para convidá-las a brincar. E o Bloco A Corda é conhecido justamente por isso, por convidar Olinda para brincar o Carnaval. Tem uma coisa muito legal aí. Vamos fazer uma brincadeira inesquecível”, complementa o multiartista.

Com travesseiros em mãos, de pijamas e muitas fazem parte da essência do cortejo, que mistura crítica, agitação e irreverência e abrem momentos para o frevo e as danças populares. Foto: A Corda / Divulgação

Com travesseiros em mãos, de pijamas e muitas fazem parte da essência do cortejo, que mistura crítica, agitação e irreverência e abrem momentos para o frevo e as danças populares. Foto: A Corda / Divulgação

Com travesseiros em mãos, de pijamas e muitas fazem parte da essência do cortejo, que mistura crítica, agitação e irreverência e abrem momentos para o frevo e as danças populares. Foto: A Corda / Divulgação

A concentração acontece na Ladeira da Misericórdia, com um café da manhã, e de lá percorre o Sítio Histórico de Olinda. Casas são despertadas, janelas se abrem e moradores e visitantes são convidados a deixar a preguiça de lado para aproveitar o último dia de Carnaval.

Amor à cultura popular

Dessa vez, os versos de Helder Vasconcelos, ao lado do seu Boi Marinho, prometem deixar a festa ainda mais bonita. Conhecidos como os inimigos do cansaço, os integrantes do bloco reúnem carnavalescos raízes, vindos de várias partes do Brasil, todos unidos pelo amor ao frevo, à brincadeira de rua e à cultura popular.

Personagens de pijama, travesseiros em punho e muita resenha fazem parte do cortejo, que mistura irreverência e crítica, mas também reserva espaço para a música e a dança.

Após cumprir o ritual de acordar Olinda, a troça segue desfilando com orquestra e passistas, reafirmando o frevo como expressão viva do Carnaval pernambucano. A cada ano, uma multidão se soma ao cortejo, transformando A Corda em um dos momentos mais simbólicos do encerramento da festa.

“Nossa troça está passando por um processo de transformação, no intuito de estar mais próxima da cultura, da arte e das raízes de Pernambuco. Essa homenagem faz todo sentido neste momento. Além disso, a arte da camisa de 2026 retrata exatamente o que queremos transmitir: um convite, com a presença de Helder, para brincar o nosso Carnaval tão irreverente. Agradecemos a Laura Pascoal, artista responsável pela obra, pela sensibilidade”, finaliza Ramon. As camisas já esgotaram.

- A Troça Carnavalesca Mística, Lítera, Anárquica e Greiante A Corda

Data e horário: Terça-feira, 17 de fevereiro, às 6h

Local de concentração: Ladeira da Misericórdia

A Corda: 7h

Trajeto: Ladeira da Misericórdia, Rua do Bonfim, Ladeira da Sé, Prudente de Morais, Quatro Cantos, Treze de Maio, Rua de São Bento

Cortejo: 9h às 10h, com a saída em frente à Prefeitura de Olinda seguindo em direção ao Amparo

Veja também