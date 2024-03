A- A+

ANIVERSÁRIO DO RECIFE "Boi Voador" ganha nova edição este domingo (17); espetáculo integra agenda do aniversário do Recife Evento gratuito acontece a partir das 18h no Marco Zero

Quem estiver neste domingo (17) na Praça do Marco Zero, região central Recife, vai poder acompanhar o espetáculo do Boi Voador, que ganha nova edição, em apresentação única, e integra a programação de aniversário da capital pernambucana, que teve início no último sábado (9) e vai até o dia 24 de março.

O intuito da apresentação é de proporcionar à população uma imersão na história da cidade. O evento é promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, com apoio do Recentro.

Sinopse do espetáculo

Na apresentação, o público terá a oportunidade de ver se o conde Maurício de Nassau cumprirá a promessa de fazer um boi voar. O espetáculo teatral visita o século XVII, mostrando ao grande público, fatos e personagens marcantes do período da dominação holandesa em Pernambuco. Maurício de Nassau, personagem central da trama, chegou para governar a Nova Holanda, como era chamado o Brasil em 1637.

Nesse importante momento da história de Pernambuco, o conde veio acompanhado de inúmeros intelectuais, causando, antes mesmo da sua chegada, muitos questionamentos e certa ansiedade na população local.



Com texto e direção de Ruy Aguiar, esta é a quarta edição do espetáculo a céu aberto. O ator e dramaturgo decidiu abrilhantar ainda mais a apresentação com novas músicas, cenas e danças da época.

O secretário de Turismo e Lazer da cidade, Antonio Coelho, diz que o Boi Voador é parte integrante da história da capital e já faz parte do imaginário do recifense.

"O público vai mergulhar nessa narrativa envolvente, que une cultura, humor e fantasia. O Boi Voador promete surpreender e encantar a todos", destacou.

No total, 90 atores e bailarinos do teatro pernambucano contarão as grandes obras que o então governador Maurício de Nassau realizou no Estado. A maior e mais questionada na época e que gerou a lendária história do Boi Voador, é a Ponte do Recife.

O conjunto arquitetônico do município é utilizado na peça. A Ponte Maurício de Nassau é replicada no cenário, e, a cada edição, são incorporados novos elementos à cena. Para o ano de 2024, prevalece a introdução de projeção de mapping para aprimorar o visual do produto.



Aniversário

O Recife completou 487 anos na última terça-feira (12). Depois deste domingo, a programação do aniversário segue com os eventos abaixo:

23/03 - Sábado

Festival de Jazz do Recife

Local - Parque Santana

Horário - 16h às 23h

24/03 - Domingo

Música na Igreja

Local - Basílica de Nossa Senhora do Carmo

Horário - 16h

Viva Guararapes

Local - Avenida Guararapes

Horário - 10h às 17h

