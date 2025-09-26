Sex, 26 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Boicote de delegados da ONU a Netanyahu evidencia 'isolamento' de Israel, diz Hamas

"O boicote ao discurso de Netanyahu é uma manifestação do isolamento de Israel e das consequências da guerra de extermínio", afirmou, em um comunicado, Taher al Nunu, alto dirigente do comitê político do movimento islamista palestino

Reportar Erro
Netanyahu discursa à plateia vazia e critica países que apoiam criação de Estado palestinoNetanyahu discursa à plateia vazia e critica países que apoiam criação de Estado palestino - Foto: Angela Weiss / AFP

O Hamas afirmou que o boicote de vários delegados ao discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU, nesta sexta-feira (26), demonstrou o "isolamento" de Israel como resultado da guerra em Gaza.
 

Leia também

• Primeiro-ministro japonês anuncia que reconhecerá o Estado da Palestina

• ONU: Erdogan pede que países reconheçam Estado da Palestina "o mais rápido possível"

• Quem reconhece o Estado da Palestina, quem não reconhece e por que isso importa?

"O boicote ao discurso de Netanyahu é uma manifestação do isolamento de Israel e das consequências da guerra de extermínio", afirmou, em um comunicado, Taher al Nunu, alto dirigente do comitê político do movimento islamista palestino.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter