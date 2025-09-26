Conflito
Boicote de delegados da ONU a Netanyahu evidencia 'isolamento' de Israel, diz Hamas
"O boicote ao discurso de Netanyahu é uma manifestação do isolamento de Israel e das consequências da guerra de extermínio", afirmou, em um comunicado, Taher al Nunu, alto dirigente do comitê político do movimento islamista palestino
Netanyahu discursa à plateia vazia e critica países que apoiam criação de Estado palestino - Foto: Angela Weiss / AFP
O Hamas afirmou que o boicote de vários delegados ao discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU, nesta sexta-feira (26), demonstrou o "isolamento" de Israel como resultado da guerra em Gaza.
