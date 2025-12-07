Bola de Prata premia os melhores do futebol brasileiro nesta segunda (8)
Evento organizado pela ESPN terá como tema a "paixão não tem game over"
SÃO PAULO - Com o término da Série A do Campeonato Brasileiro, o ESPN Bola de Prata premia, nesta segunda-feira (8), os melhores do futebol nacional em 2025, a partir das 12h, na capital paulista.
Na edição deste ano, a principal premiação do futebol brasileiro terá como tema “paixão não tem game over”.
O lema faz referência ao entretenimento que o futebol proporciona a todos os torcedores do Brasil, unindo o jogo de campo com a diversão.
Com transmissão dos canais ESPN, Disney+ e Xsports, a cerimônia terá a apresentação de Lily Nascimento e Edu de Meneses.
Serão premiados os melhores jogadores por posição do Campeonato Brasileiro masculino e feminino, além do melhor técnico, do gol mais bonito e da revelação.
A Bola de Ouro será entregue ao melhor jogador da temporada.
O ESPN Bola de Prata também terá o Prêmio Reflexões, iniciativa que desde 2021 evidencia casos de inspiração no futebol.
Neste ano, a homenageada será Fabiana Guedes, primeira mulher negra técnica do futebol feminino. Atualmente no Atlético Mineiro, a treinadora receberá o troféu das mãos do rapper Djonga.
Por fim, a cerimônia deste ano também premiará o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste ano, a competição que tem times das cinco regiões do país foi transmitida pela ESPN e Disney+.
