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Folha Pet Bolas de pelo em gatos: é preciso se preocupar? A ação faz parte da autolimpeza dos felinos, mas o excesso pode sinalizar problemas gastrointestinai

Poucos hábitos são tão característicos dos gatos quanto a lambedura. Depois de comer, de observar o movimento da casa ou até após um momento de descanso, eles retomam esse ritual silencioso de autolimpeza.

O ato ajuda a manter a pelagem organizada, a distribuir a oleosidade natural da pele e ainda auxilia na regulação térmica. Além disso, também está relacionado à sensação de conforto e bem-estar, motivo pelo qual muitos gatos recorrem à autolimpeza em momentos de relaxamento ou diante de situações de estresse.

“Esse ritual ocupa uma parcela significativa da rotina dos gatos e pode se intensificar em diferentes contextos, como períodos de maior queda de pelos, mudanças no ambiente ou situações de desconforto emocional”, explicou Marcella Vilhena, médica-veterinária da Avert Biolab Saúde Animal.

Durante esse processo, a língua do felino, revestida por pequenas estruturas rígidas chamadas papilas queratinizadas, atua como uma espécie de escova, retendo fios soltos da pelagem que acabam sendo ingeridos.

Em períodos de maior renovação dos pelos, como outono e primavera, esse acúmulo tende a aumentar naturalmente, favorecendo a formação das chamadas bolas de pelo.

Em condições normais, parte desse material é eliminada naturalmente pelas fezes. No entanto, quando há ingestão excessiva ou dificuldade no trânsito gastrointestinal, os pelos podem se acumular no trato digestivo e formar os chamados tricobezoares, conhecidos popularmente como bolas de pelo.

“Embora os episódios de vômito sejam os sinais mais conhecidos, o acúmulo de pelos pode provocar outros desconfortos gastrointestinais, como náusea, constipação, redução do apetite, regurgitação frequente e alterações na disposição do animal. Em situações mais graves, pode favorecer quadros de obstrução gastrointestinal, principalmente em gatos com maior predisposição ou dificuldade de eliminação”, comentou a médica-veterinária.

Alguns fatores aumentam o risco de formação das bolas de pelo, como pelagens longas, obesidade, sedentarismo, baixa ingestão de água e situações de estresse que levam o pet a intensificar a lambedura. Por isso, observar mudanças no comportamento de higiene também é importante para compreender a saúde do animal de forma mais ampla.

Cuidados que fazem diferença na rotina dos felinos

A escovação regular é uma das principais aliadas na prevenção das bolas de pelo. Ao remover os fios soltos antes que sejam ingeridos durante a autolimpeza, o tutor evita que uma grande quantidade de pelos vá parar no trato gastrointestinal do felino.

A frequência da escovação varia conforme o tipo de pelagem, mas gatos de pelos longos ou com maior tendência à lambedura costumam precisar de escovação recorrente, uma vez ao dia. Além disso, observar a quantidade de pelos espalhados pela casa ou presos na escova pode ajudar o responsável a perceber períodos de maior queda.

A hidratação é outro ponto que merece atenção. Os gatos têm tendência ao baixo consumo de água, o que pode dificultar o trânsito gastrointestinal e favorecer o acúmulo de pelos. Por isso, estratégias simples como oferecer fontes de água corrente, distribuir potes pela casa e incluir alimentos úmidos na rotina são medidas que podem auxiliar a aumentar a ingestão hídrica e reduzir a formação de bolas de pelo.

Também é preciso atentar-se ao ambiente. Mudanças na rotina, falta de estímulos ou situações de estresse podem levar os animais a intensificar a lambedura. Oferecer itens de enriquecimento ambiental, como arranhadores, pode ajudar o gato a ter uma rotina mais equilibrada e com menos sinais de estresse.

Para os gatos, a rotina de higiene faz parte da forma como se relacionam com o próprio corpo e com o ambiente ao redor. Observar esse comportamento com mais atenção, e entender o que ele comunica, é também uma maneira de promover mais conforto e bem-estar ao longo da vida felina.

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