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Narcotráfico Bolívia captura um dos narcotraficantes mais procurados do Cone Sul Sebastián Marset, 34, estava foragido desde 2023 e suspeita-se de que circulava por vários países sul-americanos, como Brasil, Venezuela e Paraguai

O narcotraficante uruguaio Sebastián Marset, um dos mais procurados do Cone Sul, foi capturado nesta sexta-feira (13) na Bolívia e expulso para os Estados Unidos, informou o governo boliviano.

Marset, 34, estava foragido desde 2023 e suspeita-se de que circulava por vários países sul-americanos, como Brasil, Venezuela e Paraguai. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos oferecia 2 milhões de dólares (10,4 milhões de reais) por informações que levassem à sua captura.

Investigações de autoridades americanas destacam que Marset chefiou uma rede que enviou pelo menos 16 toneladas de cocaína para a Europa, 11 delas apreendidas no porto de Antuérpia, na Bélgica. Ele também é suspeito de encomendar em 2022 o assassinato do promotor antidrogas paraguaio Marcelo Pecci, que estava em lua de mel no Caribe colombiano quando foi baleado por dois homens.

Marset foi capturado e expulso para os Estados Unidos, em cumprimento de "uma ordem emitida pela Justiça americana", informou o ministro do Governo (Casa Civil), Marco Antonio Oviedo, em coletiva de imprensa, acompanhado do presidente Rodrigo Paz.

Policiais bolivianos entregaram Marset a agentes da DEA, agência antidrogas dos Estados Unidos, no aeroporto de Santa Cruz. Ele entrou em um avião com matrícula americana, segundo imagens divulgadas pelo canal estatal Bolivia TV.

A operação foi realizada durante a madrugada, com a mobilização de centenas de policiais. O cidadão uruguaio permaneceu o tempo todo em silêncio, segundo Oviedo.

Outras quatro pessoas foram detidas, entre elas uma mulher, de sobrenome Marset, informou o Ministério Público (MP).

O comandante da polícia boliviana, Mirko Sokol, informou que as operações vão continuar nos próximos dias. "Temos informações de muita gente que colaborou com Marset. É muito provável que haja policiais", indicou, sem identificar os supostos cúmplices.

O presidente da Bolívia agradeceu pela "cooperação de organizações internacionais de diferentes países vizinhos e do continente".

"O reino de terror e caos de Sebastián Marset acabou. Graças à liderança do presidente Rodrigo Paz e ao fortalecimento rápido da cooperação na aplicação da lei, o notório narcotraficante Marset enfrentará a Justiça. O Escudo das Américas está tornando a nossa região mais segura e mais forte", informou o Departamento de Estado americano no X.

A cúpula do Escudo das Américas, convocada pelo presidente americano, Donald Trump, reuniu no último sábado, no estado da Flórida, mais de uma dezena de presidentes de direita da região com o objetivo de cooperar na luta contra o crime organizado transnacional.

Lavagem de dinheiro

Marset cumpriu pena por narcotráfico no Uruguai entre 2013 e 2018. Após deixar a prisão, radicou-se no Paraguai e depois na Bolívia, de onde coordenava operações e se movimentava por países do Cone Sul.

Em julho de 2023, Marset fugiu de uma casa onde estava com a mulher e os filhos em Santa Cruz, um dia antes de uma megaoperação policial para capturá-lo. Sua mulher está presa no Paraguai, após ser detida na Espanha.

No ano passado, os Estados Unidos acusaram Marset de lavagem de dinheiro do narcotráfico por meio de instituições financeiras americanas.

Cartwright Weiland, alto funcionário do Escritório de Assuntos Internacionais sobre Narcóticos e Aplicação da Lei americana, assinalou na ocasião que o uruguaio era "um dos foragidos mais procurados em todo o Cone Sul" e "alvo central de uma importante investigação sobre o crime organizado no Paraguai".

Marset é um amante do futebol. Ele jogou durante vários anos e gerenciou um clube que disputou jogos no campeonato regional de Santa Cruz. Em vários vídeos publicados na clandestinidade, ele se vangloriava de que as autoridades não poderiam capturá-lo.

O narcotraficante também investiu em promoção de shows, produção musical e no ramo imobiliário. Na Justiça boliviana, ele deixa seis casos judiciais pendentes por narcotráfico, lavagem de dinheiro e outros crimes, segundo o MP.

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