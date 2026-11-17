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saúde Bolívia e México também perdem status de livre do sarampo, diz Opas Braço regional da OMS para as Américas confirmou que os dois países, assim como os Estados Unidos, perderam o certificado de eliminação do vírus

Assim como os Estados Unidos, Bolívia e México também perderam o status de países livres do sarampo devido ao caráter endêmico da atual onda de contágios, anunciou o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

As informações sobre a disseminação do patógeno nos países das Américas foram apresentadas na semana passada durante uma série de reuniões na sede da Opas em Washington, nos EUA. Para manter o certificado de eliminação, o país não pode passar mais de 12 meses com surtos ativos de sarampo.

É o caso do Brasil que, embora registre casos importados de outros países, não mantém cadeias sustentadas de transmissão por longo prazo. O status de livre do sarampo foi conquistado pelo país em 2016, mas foi perdido três anos depois devido à queda importante na cobertura vacinal e à identificação de diversos surtos da doença, com mais de 20 mil casos registrados em 2019. Mas foi recuperado em 2024, depois de dois anos sem transmissão local.

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