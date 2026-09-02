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AMÉRICA LATINA

Bolívia ordena intervenção de petroleira estatal por crise de combustível

Documento, datado de terça-feira, determina a intervenção "extraordinária, transparente e temporária" da YPFB

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Petroleira estatal boliviana YPFBPetroleira estatal boliviana YPFB - Foto: Rodrigo Urzagasti/AFP

O governo boliviano ordenou a intervenção da petroleira estatal YPFB em meio a uma grave escassez de combustível, segundo decreto publicado no Diário Oficial.

O documento, datado de terça-feira, determina a intervenção "extraordinária, transparente e temporária" da YPFB, com o objetivo de "proteger os interesses do Estado" e restabelecer a "eficiência da gestão operacional e administrativa" da empresa.

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