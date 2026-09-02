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América Latina Bolívia ordena intervenção de petroleira estatal por crise de combustível Medida visa auditá-la e reestruturar a distribuição do insumo após alta do diesel gerar bloqueios e protestos no país

O governo boliviano ordenou a intervenção da petroleira estatal YPFB em meio a uma grave escassez de combustível, segundo um decreto publicado no Diário Oficial.

O abastecimento de combustível tornou-se o principal obstáculo para o governo do presidente de centro-direita Rodrigo Paz, que assumiu o poder em novembro de 2025 com a promessa de resolver essa a crise.

Na semana passada, uma norma do Executivo dobrou o preço do diesel para US$ 1,50 por litro, a fim de impedir que o produto fosse destinado ao contrabando, o qual o governo culpa pela atual escassez.

A medida foi rejeitada por agricultores, que começaram a bloquear estradas nos departamentos de Beni (norte) e Santa Cruz (leste), apesar de o estado de exceção seguir em vigor, medida utilizada pelo governo para conter a onda de protestos contra a crise econômica que paralisou o país entre maio e junho.

O documento, datado de terça-feira, determina a intervenção "extraordinária, transparente e temporária" da YPFB, com o objetivo de "proteger os interesses do Estado" e restabelecer a "eficiência da gestão operacional e administrativa" da empresa.

A intervenção tem duração de até 180 dias e não implica o fechamento da empresa.

Segundo o decreto, busca "obter informações confiáveis e suficientes para desenvolver uma análise da cadeia logística de importação e distribuição de combustíveis, estabelecer volumes para postos de serviço e outros métodos de venda".

A comissão de intervenção será composta pelos ministros da Economia, da Produção Sustentável, dos Hidrocarbonetos e das Obras Públicas, e pelo vice-ministro da Transparência, que recomendarão auditorias.

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