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Visita de Estado Bolívia recebe primeira visita de Estado de um presidente chileno em 71 anos Encontro entre José Antonio Kast e Rodrigo Paz prevê discussões sobre comércio, energia, segurança e acesso a portos, em meio a décadas de relações diplomáticas interrompidas

O presidente do Chile, José Antonio Kast, chegou nesta sexta-feira (16) à Bolívia para uma histórica visita de Estado, a primeira em 71 anos entre os dois países, durante a qual se reunirá com seu homólogo Rodrigo Paz.

Os mandatários tratarão de uma agenda de 11 pontos que inclui temas de integração energética, comerciais, de segurança fronteiriça, de conectividade, acesso a portos do Pacífico, entre outros.

A Bolívia e o Chile não mantêm relações diplomáticas desde 1978, depois que o país sem saída para o mar não conseguiu negociar um acesso ao oceano, que perdeu em uma guerra no século XIX.

O último presidente chileno a pisar na capital política da Bolívia em visita de Estado foi Carlos Ibáñez, em 1955, que se reuniu com Víctor Paz Estenssoro, tio-avô de Rodrigo Paz.

Outros presidentes chilenos chegaram à Bolívia em anos anteriores, mas apenas com fins protocolares.

Aramayo declarou à imprensa que ainda é "muito cedo" para falar de um restabelecimento das relações e da designação de embaixadores. Seus vínculos, por enquanto, são consulares.

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