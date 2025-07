A- A+

Política Bolívia rejeita declarações de Boluarte de que é um "país falido" Bolívia e Peru estão sem embaixadores desde o final de 2022, quando a então vice-presidente Boluarte assumiu o cargo no lugar do esquerdista Pedro Castillo, destituído e preso após tentar dissolver o Congresso peruano

O governo do presidente boliviano, Luis Arce, convocou nesta terça-feira (29) o encarregado de negócios do Peru em La Paz para expressar seu repúdio às declarações "inadmissíveis" da presidente Dina Boluarte, segundo as quais a Bolívia é um "Estado falido".



Em sua mais recente mensagem à nação, Boluarte afirmou no Congresso que, se não fosse por sua administração, o Peru teria mergulhado no caos econômico.

"Estaríamos em um país sem investimentos, sem obras realizadas, com mais pobreza, a caminho de nos tornarmos um país falido, como Cuba, Venezuela ou Bolívia, entre tantos outros", declarou.

O vice-chanceler boliviano, Elmer Catarina, disse em entrevista coletiva que a Bolívia expressou ao diplomata peruano Carlos Montoya "uma rejeição contundente a essas declarações inadmissíveis".

Bolívia e Peru estão sem embaixadores desde o final de 2022, quando a então vice-presidente Boluarte assumiu o cargo no lugar do esquerdista Pedro Castillo, destituído e preso após tentar dissolver o Congresso peruano.

O governo de Arce afirmou na época que não reconhecia o novo governo. La Paz tomou a decisão junto com México, Argentina e Colômbia.

Veja também