Bolivianos se encontram em massa para mascar folha de coca contra estigma

Milhares de pessoas se reuniram nesta quinta-feira (11) nas praças da Bolívia para mascar folha de coca, uma planta sagrada para os indígenas, que se tornou matéria-prima da cocaína e que o governo tenta libertar esse estigma perante o mundo.

O ato principal ocorreu em La Paz, com a participação do presidente, Luis Arce. Cercado de plantadores de coca ("cocaleros"), ele colocou algumas folhas na boca e relançou a campanha internacional para que a planta não seja vista apenas como uma substância ilegal:

"É uma prioridade nacional. Iniciamos uma campanha para desclassificar a folha de coca como narcótico."

No Dia do "Acullico" (ato de mascar a coca, em quéchua), Arce prometeu intensificar o uso da planta na medicina e na produção de bebidas, gomas de mascar, sabões, alfajores e outros produtos.

Acredita-se que os sucos da folha atenuam a fome e eliminam o cansaço. “Em todos os cantos da Bolívia, até mesmo as pessoas da classe média consomem diariamente”, disse à AFP Mery Villalba, uma das líderes dos cocaleros.

Desde 1961, uma folha de coca, por ser matéria-prima para a produção de cocaína, é catalogada como substância controlada. Em 2013, a Bolívia, de maioria indígena, aderiu às convenções internacionais contra as drogas com a condição de permitir o ato de mascar coca com fins ancestrais e medicinais em seu território.

A Lei da Coca permite o cultivo de 20 mil hectares para consumo interno com fins legais. No entanto, no seu relatório mais recente, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) estimou uma área cultivada em quase 30 mil hectares, o que significa que parte da produção acaba alimentando o narcotráfico.

O líder indígena e ex-presidente Evo Morales lembrou dados de suas bases, no Trópico de Cochabamba. Distanciado de Arce, Morales afirma que o governo protege o narcotráfico.

