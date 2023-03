A- A+

OLINDA Bolo com mais de 400 quilos e clima de Carnaval são o destaque do aniversário de Olinda Segundo o prefeito de Olinda, Professor Lupércio, a celebração foi pensada para levar alegria para população

A noite deste domingo (12) foi de festa na cidade de Olinda para a celebração dos 488 anos da cidade patrimônio cultural da humanidade. Na Praça do Carmo, além de apresentações musicais, o local também foi palco do tradicional corte do bolo para coroar a comemoração da data.

O bolo de aniversário deste ano teve 488 quilos, e serviu aproximadamente 5 mil fatias. Para fazer um bolo dessa proporção foram necessários 158 kg de trigo, 104 kg de açúcar, 52 litros de leite, 25 kg de cacau, 6 kg de manteiga, 15 kg de ovos, 1,5kg de fermento, além de 100 kg de recheio de chocolate e 100 kg de glacê para fazer a cobertura do bolo.

Segundo o prefeito de Olinda, Professor Lupércio, a celebração foi pensada para levar alegria para população. “Vamos cada vez mais transformar essa cidade. Pensamos em uma comemoração para manter o clima de carnaval, um dia de festa e comemorando como é de costume em Olinda”, disse.

A supervisora Bianca Santos, de 25 anos, moradora da cidade, aproveitou o domingo para celebrar a cidade, juntamente com seu marido e uma amiga com a filha. “É importante essa celebração porque é um encontro. Foram dois anos sem comemorar assim, e a energia está sendo colocada para fora. Olinda é uma cidade histórica e precisa ser mostrada ao mundo todo”, declarou.

As festividades na Cidade Alta começaram a partir das 16h, com um encontro entre a Pitombeira dos Quatro Cantos, junto com o Galo da Madrugada e o John Travolta, saindo em cortejo pelas ladeiras da cidade. O percurso teve início na sede da Pitombeira e seguiu pelas ruas Prudente de Morais, Ribeira, São Bento, encerrando de volta à sede da troça anfitriã.

Já na Praça do Carmo, o palco Erasto Vasconcelos recebeu os shows do Maracatu Nação Pernambuco, Quinteto Violado, Cassino Tropical, Quinteto do Frevo e Almir Rouche.

