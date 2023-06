A- A+

MUNDO "Bolo de casamento" com 12 metros de altura e 25 mil azulejos é inaugurado na Inglaterra Obra da artista portuguesa Joana Vasconcelos tem estátua de Santo Antônio no interior e é decorada com sereias e querubins

Já imaginou um bolo de casamento de 12 metros de altura? Ele existe e será inaugurado nesta quinta-feira (15), na Inglaterra. Apesar da fartura, no entanto, a iguaria não é comestível.



Trata-se de uma obra da artista portuguesa Joana Vasconcelos, que usou 25 mil azulejos, além de 1.238 peças de cerâmica e 3,5 mil peças de ferro forjado para dar vida à escultura. Com início em 2017, o projeto foi encomendado para o Waddesdon Manor, um grande parque de esculturas da região situado no condado de Buckinghamshire.

De acordo com o jornal português SIC Notícias, a obra "Bolo de Noiva" é revestida por sereias, golfinhos, velas, chafarizes e querubins. Com quatro andares, cada piso tem uma cor diferente. O primeiro deles é verde, o segundo azul, o terceiro rosa e o último é pintado na cor amarela. Já o interior conta com estátuas de Santo António, uma referência ao santo casamenteiro.

O último andar também é formado por uma passarela que permite aos "noivos" um passeio até o topo, simulando o tradicional adorno presente nos bolos de casamentos tradicionais. Para colocar a obra de pé, Joana se inspirou nas fachadas de edifícios do século XX. A artista fez um trabalho de pesquisa da história da Fábrica Viúva Lamengo, responsável pela fabricação de azulejos utilizados na estrutura.



A empresa de azulejos foi fundada em 1849 para reabilitar peças que "fazem, de alguma maneira, parte do imaginário coletivo e da história e tradição". Todos os detalhes foram produzidos em Portugal e desmontados para serem transportados até a Inglaterra. O tamanho tradicional dos azulejos de 14 por 14 centímetros determinaram o tamanho da estrutura, que tem diâmetro de 11 metros.

— Nós, artistas temos estes sonhos impossíveis. E a única forma de realizarmos esses sonhos é encontrar alguém tão louco como nós. Um dia o barão Jacob Rothschild disse que adorava o "Bolo de Noiva", que tínhamos de fazê-lo. E eu pensei "meu Deus", acabei de encontrar um parceiro. É alguém que pensa tão alto como eu — afirmou ela em coletiva de imprensa. Rothschild é um filantropo britânico e membro da família de banqueiros dona do palácio.

— Eu tinha sempre pensado do ponto de vista de uma escultora e não nunca pensei que ia fazer a obra num jardim fantástico de escultura onde também havia casamentos. Foi completamente incrível — complementou.

A inauguração da peça vai contar com a presença do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que fará uma viagem ao Reino Unido para celebrar os 650 anos da Aliança Luso-Britânica. As visitas guiadas ao público acontecem entre 18 de junho a 26 de outubro, às quintas-feiras e em alguns domingos.

— Espero que as pessoas sejam felizes aqui, que tenham um momento inesquecível e que saiam com um sorriso nos lábios — desejou Joana Vasconcelos ao jornal Diário de Notícias.

