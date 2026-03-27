A- A+

BOLSA ATLETA Bolsa Atleta bate recorde em 2026 e beneficia mais de 10 mil esportistas no país Programa cresce 40% em relação a 2023; atletas de Pernambuco destacam segurança para seguir em competições de alto rendimento

O Governo Federal anunciou, nesta sexta-feira (27), o maior número de contemplados da história do programa Bolsa Atleta, alcançando a marca de 10.885 beneficiários.

Com um investimento total de R$ 231 milhões, o programa registrou um crescimento de 40% na base de atletas apoiados em comparação a 2023. Entre as novidades do edital de 2026 estão a manutenção do benefício para gestantes e puérperas, além do primeiro reajuste nos valores das bolsas em 14 anos.

Para os atletas de Pernambuco, o benefício é o que garante a continuidade nos treinos e competições. A maratonista Mirela Saturnino, da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), ressalta que o recurso é fundamental para a estabilidade profissional. “Com esse recurso, consigo investir na minha preparação, melhorar minha alimentação e até ajudar minha família. Isso nos dá segurança para seguir sonhando e representando o Brasil cada vez melhor”, afirma.

No esporte paralímpico, o impacto é igualmente decisivo. Marcelo da Silva Rumão, campeão brasileiro da classe T13 (baixa visão) e também integrante da APA Petrolina, reforça que o auxílio viabiliza a rotina de quem vive do esporte. “O Bolsa Atleta é muito importante para quem vive do alto rendimento. Ele me ajuda com alimentação, materiais e viagens. É uma política que realmente muda a vida da gente”, destaca o paratleta.

Impacto nos resultados olímpicos

A relevância do programa reflete diretamente no desempenho do Brasil em grandes competições. Nos Jogos de Paris 2024, por exemplo, 100% das medalhas conquistadas por atletas brasileiros tiveram a participação de bolsistas ou ex-bolsistas do programa.

Atualmente, o edital contempla desde a categoria Estudantil e de Base até a categoria Pódio, voltada para os 20 melhores atletas do ranking mundial em cada modalidade.

Veja também