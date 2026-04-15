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CIÊNCIA Bolsa com pele de dinossauro? Cientistas criam acessório de colágeno de T-Rex Material foi desenvolvido a partir de sequências de colágeno de dinossauro reconstruídas, biologia computacional avançada e uma plataforma de engenharia de tecidos avançada

Uma bolsa feita com "pele" de T-Rex parece ficção científica? Pois cientistas dizem que é real.



O acessório, uma bolsa feita com com couro pré-histórico cultivado em laboratório, foi criada em colaboração com a Lab-Grown Leather Ltd, a VML e a The Organoid Company. Já o design é assinado pela marca de vanguarda de techwear Enfin Levé.





Bolsa feita com colágeno de T-Rex — Foto: Divulgação/Lab-Grown-Leather

O objeto foi apresentado no Museu Art Zoo em Amsterdã, em 2 de abril de 2026, ao lado de uma réplica colossal do esqueleto de um T-Rex, onde ficará em exibição por seis semanas. Após esse período, irá para leilão.

O T-Rex Leather é um novo material de couro desenvolvido a partir de sequências de colágeno de dinossauro reconstruídas, biologia computacional avançada e a plataforma proprietária de engenharia de tecidos avançada da Lab-Grown Leather Ltd. O produto foi criado por meio de um processo sem suporte que permite às células construir sua própria estrutura natural.

De acordo com a Lab-Grown Leather Ltd, o material foi desenvolvido para demonstrar que o futuro do couro de luxo não precisa depender da criação e do abate de animais para a obtenção de suas peles.

Como é feito

Para produzir couro a partir de uma espécie extinta, a equipe começou com sequências de colágeno de T-Rex derivadas de fósseis.Usando biologia computacional avançada e modelagem de IA, as informações genéticas necessárias para formar um modelo completo de colágeno foram previstas e reconstruídas. Esse DNA sintetizado foi então inserido em uma linhagem celular.

Bilhões de células modificadas foram cultivadas e transformadas em um material semelhante ao couro. O resultado, de acordo com a empresa, é um material durável, reparável, biodegradável e totalmente rastreável, criado sem abate de animais, sem fornecimento de peles vinculado ao desmatamento e sem processos de curtimento com alto teor de cromo.

Embora esta primeira peça seja exclusiva, o couro T-Rex continuará sendo produzido. As aplicações iniciais serão focadas em acessórios de luxo, com ambições de longo prazo que se estendem à moda, à indústria automotiva e a outros setores de materiais de alto desempenho.

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