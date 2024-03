A- A+

saúde Bolsa de água quente ou gelo? O que usar em casos de lesão Enquanto o calor ajuda no relaxamento dos músculos, o gelo está associado à ação analgésica na dor

Muito utilizados por atletas e pessoas que praticam esportes, tanto a bolsa de água quente quanto a compressa de gelo são recursos que ajudam de forma fácil aliviar dores. No entanto, cada um tem sua própria aplicação, a depender do tipo de dor ou até mesmo em lesões.

Quando o recomendado é a compressa de gelo?

O gelo é o recomendado em casos de lesões traumáticas, onde tenha ocorrido um impacto direto, como uma pancada na cabeça, ou indireto, como uma torção. Ele tem função ação anti-inflamatória, além de promover o relaxamento muscular e um efeito analgésico. Quando se resfria o local lesionado, acontece uma redução da sensibilidade dos nervos, o que permite o cérebro compreender que as dores diminuíram, desta forma, o músculo tende a relaxar.

De acordo com Sampaio, o gelo pode ajudar no controle do edema (inchaço na pele por acúmulo de líquidos), embora a sua atuação como anti-inflamatório seja controversa atualmente.

— Ele promove vasoconstrição e auxilia no controle do edema, mas não há evidências de que melhore a inflamação. O tratamento eficaz visa reduzir a dor e melhorar a estrutura machucada, independentemente do uso de gelo — conclui o fisioterapeuta.

Alguns artigos recentes questionaram o poder efetivo do gelo no combate à inflamações, como aponta Caio Marengoni, fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto RV, em São Paulo, por isso, é importante levar em conta que na reabilitação é preciso utilizar outras ferramentas.

Quanto utilizar bolsa de água quente?

Segundo o fisioterapeuta Bernardo Sampaio, diretor clínico do ITC Vertebral de Guarulhos, em São Paulo, a água quente tende a aumentar a vasodilatação e deve ser utilizada com o objetivo de relaxar os músculos, como em casos de dores musculares.

— Em resumo, para casos de contratura muscular ou quando é necessário um relaxamento maior, o calor é mais indicado — afirma o especialista.

