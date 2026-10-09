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DOAÇÃO Bolsa de sangue raro parte do Ceará a Minas Gerais para chegar a paciente transplantado Paciente que espera a bolsa passou por um transplante de rim, está estável e precisa de sangue porque suas taxas de homoglobina estão baixas

Uma bolsa de sangue raro saída do Ceará cruzou o país na cabine de um avião comercial para chegar a um paciente transplantado em Minas Gerais.



O translado, que está sendo formalizado pelo Ministério da Saúde junto a companhias aéreas, foi feito na quinta-feira (8). O sangue tinha como previsão ser transfudido ainda na manhã desta sexta (9). As informações são do g1.



A bolsa de sangue foi doada no Hemocentro do Ceará, e deixou o estado às 18h da quinta. O destino é o município de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de onde segue de carro até o hospital em que o paciente está internado, em Juiz de Fora.

O paciente que espera a bolsa passou por um transplante de rim, está estável e precisa de sangue porque suas taxas de homoglobina estão baixas.

Quando foi testado pela equipe médica, no entanto, foi constatado que o sangue do paciente produz anticorpos contra o Jsb, um marcador presente na superfície das células vermelhas e hemácias.

Quase todas as pessoas possuem o Jsb, mas quem não tem não pode receber sangue que a carregue, como é o caso desse paciente de Juiz de Fora. As defesas dele atacam o sangue de quase todos os doadores. Com isso, o paciente pode receber o de quem também não tem a etiqueta, o que é muito raro. Além disso, o sangue precisa ser do tipo O, o mesmo dele.

A incompatibilidade é detectada porque os hospitais fazem um teste de segurança em todas as transfusões. Antes de liberar qualquer bolsa, o laboratório mistura uma gota do sangue do paciente com uma amostra do sangue do doador. Se as células se juntam em grumos, na chamada aglutinação, a bolsa não serve. Foi o que aconteceu com ele.

Esse teste existe para impedir que o organismo destrua o sangue recebido. O processo provoca inflamação e pode ser grave mesmo quando demora a aparecer.

Seis pessoas em todo o país

Ao não encontrar sangue compatível na cidade em que o paciente está, o hospital acessa os bancos de sangue parceiros. Se nenhum tiver a bolsa, a etapa seguinte é checar o cadastro nacional de doadores raros, que tem 2.032 pessoas registradas.

Como o caso era tão especial, já que nem todos laboratórios conseguem identificar o anticorpo, as amostras seguiram para serviços mais complexos, que confirmam a raridade. Foi assim que o pedido chegou ao Ministério da Saúde, que apontou seis doadores no país inteiro. Foi dessa maneira que eles chegaram ao doador do Ceará, às 22h da quarta-feira (7), que estava apto a doar e se disponibilizou.

A transfusão estava marcada para ser feita na manhã desta sexta-feira e ainda não houve confirmação se foi bem sucedida até a publicação desta reportagem.

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