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Notícias Bolsa Família libera parcela de setembro para cadastrados com NIS final 5 Caixa paga valor mínimo de R$ 600 a 19,29 milhões de beneficiários; reajuste passa a valer no próximo mês

A Caixa Econômica Federal efetua, nesta quarta-feira (23), o pagamento da parcela de setembro do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 5. A liberação dá continuidade ao calendário do mês, que segue até o dia 30.

Nesta rodada, o programa contempla 19,29 milhões de famílias em todo o país. O valor médio repassado nacionalmente é de R$ 678,18, quantia que varia de acordo com a estrutura de cada núcleo familiar.

No pagamento referente a setembro, o piso do programa permanece fixado em R$ 600. O aumento anunciado pelo governo federal passará a valer apenas a partir da folha do próximo mês, quando o valor mínimo subirá para R$ 691.

A atualização da quantia será aplicada de forma automática no mês de outubro, sem a necessidade de recadastramento ou solicitação por parte dos beneficiários. Os adicionais pagos conforme o perfil familiar também serão reajustados no próximo ciclo.

Os cadastrados podem consultar o valor individual, o extrato detalhado e a situação da parcela por meio dos aplicativos oficiais Bolsa Família e Caixa Tem, além do Portal Cidadão da Caixa.

Para esclarecimentos sobre saques e depósitos, o atendimento telefônico funciona pelo número 111. Questões relacionadas ao Cadastro Único e às regras do programa são tratadas pelo Disque Social 121, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Os saques podem ser realizados nas agências e terminais de autoatendimento da Caixa, em casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui. Quem recebe pela poupança social digital também pode movimentar os recursos diretamente pelo aplicativo Caixa Tem.

Famílias que residem em municípios em estado de emergência ou calamidade pública reconhecido pelo governo federal tiveram o pagamento liberado no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS. Para a manutenção do benefício, exige-se a atualização cadastral e o cumprimento das condicionalidades de saúde e frequência escolar.

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