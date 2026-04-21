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cenário de conflito Bolsas da Europa fecham em queda com dúvida sobre prorrogação de cessar-fogo no Oriente Médio Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,63%, a 47.903,29 pontos

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta terça-feira, 21, à medida que as incertezas em relação às próximas negociações entre EUA e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio continuam pesando nas negociações.



Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 1,05%, a 10.498,09 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,50%, a 24.295,01 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 1,14%, a 8.235,72 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,63%, a 47.903,29 pontos.

Em Madri, o Ibex 35 teve queda de 0,47%, a 18.175,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 cedeu 0,45%, a 9.136,34 pontos. As cotações são preliminares.



O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça, na véspera do fim do cessar-fogo entre Washington e Teerã, que o país persa não possui outra opção a não ser enviar uma delegação para o Paquistão para realizar a nova rodada de conversas.

Dúvidas permanecem em relação à chegada das delegações americana e iraniana na capital paquistanesa para o diálogo diante de informações divergentes.





"Em uma perspectiva mais ampla, o cenário geopolítico e macroeconômico permanece frágil, e os investidores estão recorrendo a dados para avaliar o impacto econômico do conflito com o Irã", descreve o Swissquote Bank.

Na Europa, o índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu para -17,2, enquanto a taxa de desemprego no Reino Unido caiu nos três meses até fevereiro - ainda que a Capital Economics destaque que as empresas reduziram contratações em resposta à guerra no Irã.



Também em repercussão ao cenário geopolítico, o comissário europeu para o Transporte e Turismo Sustentáveis, Apostolos Tzitzikostas, prometeu divulgar um plano de energia diante dos riscos do abastecimento de combustíveis e alertou para consequências "catastróficas" sem a livre circulação pelo Estreito de Ormuz.



Dentre os papéis de destaque no setor corporativo, a Associated British Foods (ABF) caiu 1,99% depois de anunciar que está separando a varejista de moda Primark de seu negócio de alimentos e divulgar resultados trimestrais. Em Madrid, a Puig saltou 5,88% com possível aquisição pela Estée Lauder Companies, enquanto em Copenhagen a Royal Unibrew despencou 24,82% com o fim da parceria com a PepsiCo no norte da Europa.

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