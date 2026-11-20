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Mercado financeiro Bolsas da Europa fecham em queda firme com 'selloff tech' mesmo após estreia da Anthropic em NY Estreia recorde da Anthropic na Nasdaq não dissipou os temores com restrições à exportação de chips e custos crescentes para financiar investimentos no setor

As bolsas europeias fecharam em queda mais firme nesta sexta-feira (20), pressionadas pela venda de ações de tecnologia e de empresas ligadas à infraestrutura de inteligência artificial (IA). A estreia recorde da Anthropic na Nasdaq não dissipou os temores com restrições à exportação de chips e custos crescentes para financiar investimentos no setor. O movimento atingiu também indústrias, bancos e companhias de luxo

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 1,02%, a 10.346,34 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 2,45%, a 24.839,65 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 1,89%, a 7.927,75 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 2,48%, a 48.703,72 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 1,45%, a 18.907,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve queda de 1,39%, a 9.279,88 pontos. As cotações são preliminares.

Na agenda macroeconômica, o índice de preços ao produtor (PPI) alemão acelerou alta para 8,1% em outubro na comparação anual, superando as expectativas de analistas, enquanto as vendas no varejo britânico surpreenderam positivamente.

Para Ipek Ozkardeskaya, da Swissquote, preocupações com controles de exportação e custos de financiamento prevaleceram sobre o entusiasmo com a estreia da Anthropic. A Capital Economics alertou que avaliações elevadas e planos de investimento bilionários em IA dependem de projeções de lucros possivelmente otimistas. Em Amsterdã, a ASML, empresa de maior valor de mercado da Europa, caiu 8,3%, e a ASM International perdeu 6,8%, em meio à pressão sobre fabricantes de semicondutores. Em Frankfurt, a Infineon recuou 7,4%. Em Paris, a fabricante de chips Soitec caiu 11,6%. O subíndice do setor tech no Stoxx 600 recuou 4,9%.

A liquidação também alcançou empresas ligadas à expansão de infraestrutura para IA: a Siemens Energy cedeu 6,2% e a fabricante de cabos Prysmian perdeu 6,3% em Milão. Em Paris, a Hermès recuou 3,1%, e o Société Générale caiu 3,4%, refletindo a fraqueza mais ampla do pregão.

Mais cedo, Reino Unido e União Europeia (UE) anunciaram um acordo inicial de reaproximação, uma década após o referendo do Brexit, com medidas para facilitar a mobilidade de jovens e harmonizar regras comerciais. O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, estimou que o pacto poderá injetar 17 bilhões de libras na economia do país.

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