A- A+

ECONOMIA Bolsas da Europa operam sem direção única após novos ataques de Trump a Powell Ontem, Trump voltou a pedir cortes nos juros do Fed e a atacar a postura de Powell na liderança do BC americano

As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, na volta do feriado estendido de Páscoa, um dia após novos ataques do presidente dos EUA, Donald Trump, ao chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, abalarem a confiança de investidores - que já está fragilizada em meio à guerra comercial - e derrubarem Wall Street.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,25%, a 505,13 pontos.

Ontem, Trump voltou a pedir cortes nos juros do Fed e a atacar a postura de Powell na liderança do BC americano, gerando dúvidas sobre a independência da autoridade monetária e levando as bolsas de Nova York a amargar quedas de cerca de 2,5%.

As críticas de Trump vêm em um momento de ansiedade pelas incertezas da política tarifária dos EUA, assunto que deverá dominar as discussões na reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, em Washington. Hoje, o FMI divulga relatório de perspectivas econômicas, que deve refletir preocupações com os efeitos da guerra comercial.

Entre ações individuais, a gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk tombava 7% em Copenhague após a americana Eli Lilly anunciar, na semana passada, resultados positivos de testes com uma pílula experimental para redução de peso. A Novo Nordisk é fabricante do Ozempic, também utilizado no tratamento da obesidade.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,39%, enquanto a de Paris caía 0,25% e a de Frankfurt recuava 0,20%. Já a de Milão perdia 0,65%, enquanto as de Madri e Lisboa avançavam 0,27% e 0,41%, respectivamente.

Veja também