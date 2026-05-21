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Mercado Financeiro Bolsas da Europa sobem com petróleo em queda apesar de incertezas entre EUA e Irã Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,36%, a 622,55 pontos

São Paulo, 21/05/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quinta-feira, enquanto o petróleo volta a cair após avançar durante a madrugada, em meio às incertezas sobre as negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,36%, a 622,55 pontos.

Ontem, o presidente Donald Trump afirmou que os EUA estão nas etapas finais das negociações com o Irã. Ele disse também, no entanto, que o país poderá sofrer "outro grande golpe" caso não feche um acordo com Washington para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Nesse cenário indefinido, o petróleo mostra volatilidade. No horário acima, o Brent recuava cerca de 0,9%, devolvendo ganhos registrados durante a madrugada.

Os efeitos do conflito são evidentes nos indicadores de atividade. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro caiu para 47,5 em maio, segundo levantamento preliminar, atingindo o menor nível em 31 meses e apontando maior retração da atividade no bloco. No Reino Unido, o PMI recuou para 48,5 neste mês, contrariando a previsão de que permaneceria acima da barreira de 50, que sinaliza expansão.

Diante do choque nos preços de energia provocado pela guerra, a União Europeia reduziu suas projeções para o crescimento da zona do euro e elevou as de inflação. A Comissão Europeia, braço executivo da UE, agora prevê que o PIB do bloco cresça 0,9% e que a inflação atinja 3% em 2026. Antes, projetava alta de 1,2% e inflação de 1,9%. A meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE) é de 2%.

Às 7h15 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,04%, a de Paris avançava 0,39% e a de Frankfurt ganhava 0,52%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, registravam altas de 0,36%, 0,08% e 0,33%, respectivamente.

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