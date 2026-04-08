A- A+

bolsa de valores Bolsas de NY fecham em alta de mais de 2% com alívio trazido por cessar-fogo O Dow Jones fechou em alta de 2,85%, aos 47.909,92 pontos. O S&P 500 ganhou 2,51%, aos 6.782,81 pontos, e o Nasdaq avançou 2,80%, aos 22.635,00 pontos

As bolsas em Nova York fecharam em forte alta nesta quarta-feira (8) com ganhos de mais de 2% nos três principais índices referenciais, após EUA e o Irã acertarem um cessar-fogo de duas semanas, o que trouxe alívio generalizado e tombo do petróleo. O ímpeto do mercado acionário se manteve mesmo diante das narrativas desencontradas sobre as cláusulas que deram fundamento ao acordo e informações divergentes sobre o fluxo no estreito de Ormuz.

O Dow Jones fechou em alta de 2,85%, aos 47.909,92 pontos. O S&P 500 ganhou 2,51%, aos 6.782,81 pontos, e o Nasdaq avançou 2,80%, aos 22.635,00 pontos.

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, concordar com o cessar-fogo, que também foi endossado pelo Irã e Israel, o alívio prevaleceu nos negócios desta quarta-feira. Mas o quadro ainda se mantinha instável. O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o cessar-fogo em vigor não representa o fim da campanha militar. Representantes iranianos também manifestaram desconforto com desrespeitos de cláusulas do acordo, enquanto a Casa Branca disse que a trégua teve como base um plano mais razoável e não a proposta de 10 pontos originalmente encaminhada pelo Irã.

As ações de defesa oscilaram sem direção única. A Lockheed Martin fechou em alta de 0,12%. A RTX Corporation ganhou 2,8% e a Northrop Grumman caiu 0,44%.

Ativos do setor petrolífero derreteram, como a Chevron (-4,3%) e ExxonMobil (-4,7%), e as aéreas dispararam. A United Airlines saltou 7,9%. A Delta ganhou 3,8%, reagindo ainda a balanço

A descompressão do ambiente trouxe força para os bancos, com ganhos de mais de 4% do Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley e Western Alliance.

Entre os ativos de tecnologia, a Intel avançou 11,4% após parceria com o ambicioso projeto Terafab, que visa construir chips especialmente projetados para a SpaceX e a xAI, bem como para a Tesla.

A Meta fechou com salto de 6,5%, após anunciar um novo modelo de linguagem de grande porte, seu primeiro modelo de inteligência artificial inovador em mais de um ano.

Os desdobramentos geopolíticos ofuscaram a ata do último encontro decisório do Federal Reserve, divulgada nesta quarta.

Veja também