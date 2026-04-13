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Bolsa de Valores Bolsas de NY fecham em alta e S&P apaga perdas da guerra após Trump citar canal de negociação O Dow Jones fechou em alta de 0,63%, aos 48.218,25 pontos. O S&P 500 subiu 1,02%, aos 6.886,24 pontos. O Nasdaq ganhou 1,23%, aos 23.183,74 pontos

As bolsas em Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira (13) com o índice S&P 500 apagando perdas desde o início da guerra, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o Irã entrou em contato com o governo americano em busca de um acordo para o conflito no Oriente Médio. O sinal de que o canal das negociações segue aberto atenuou a apreensão sobre o impasse na rodada de conversas do fim de semana.

O Dow Jones fechou em alta de 0,63%, aos 48.218,25 pontos. O S&P 500 subiu 1,02%, aos 6.886,24 pontos. O Nasdaq ganhou 1,23%, aos 23.183,74 pontos.

Para o Morgan Stanley, não há uma complacência dos investidores, mas sim um mercado que descontou os riscos de forma adequada, observando que mais da metade das ações do índice Russell 3000 caíram 20% ou mais.

"É importante ressaltar que o crescimento dos lucros está se movendo na direção oposta, o que explica por que o impacto negativo nos preços foi contido em menos de 10% para o S&P 500", pontuam analistas do banco.

Para eles, a combinação de múltiplos em queda com crescimento de lucros em ascensão é uma correção clássica de mercado em alta, não de mercado em baixa.

As ações do Goldman Sachs fecharam em baixa de 1,87%, ainda que acima das mínimas. O banco de investimentos divulgou lucro por ação de US$ 17,55 no primeiro trimestre, com receita líquida de US$ 17,23 bilhões. Analistas esperavam lucro por ação de US$ 16,47 e receita líquida de US$ 17 bilhões.

A Oracle subiu 12,7%, liderando o índice S&P 500, após a provedora de plataforma em nuvem destacar algumas de suas capacidades de inteligência artificial para fornecedores de serviços públicos em seu Customer Edge Summit.

A Marvell marcou alta de 2,1%. A Broadcom e a AMD subiram 1,18% e 0,7%, estendendo ganho da sexta-feira. E a Nvidia ganhou 0,4%

A CoreWeave disparou 8,1%, após uma série de acordos para fornecer recursos computacionais para construir e alimentar modelos de IA.

A SanDisk saltou 11,8%. A Nasdaq informou, na sexta-feira, que as ações da empresa vão passar a integras o índice Nasdaq 100 a partir de 20 de abril, em substituição da Atlassian.

As bolsas em Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira (13) com o índice S&P 500 apagando perdas desde o início da guerra, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o Irã entrou em contato com o governo americano em busca de um acordo para o conflito no Oriente Médio. O sinal de que o canal das negociações segue aberto atenuou a apreensão sobre o impasse na rodada de conversas do fim de semana.

O Dow Jones fechou em alta de 0,63%, aos 48.218,25 pontos. O S&P 500 subiu 1,02%, aos 6.886,24 pontos. O Nasdaq ganhou 1,23%, aos 23.183,74 pontos.

Para o Morgan Stanley, não há uma complacência dos investidores, mas sim um mercado que descontou os riscos de forma adequada, observando que mais da metade das ações do índice Russell 3000 caíram 20% ou mais.

"É importante ressaltar que o crescimento dos lucros está se movendo na direção oposta, o que explica por que o impacto negativo nos preços foi contido em menos de 10% para o S&P 500", pontuam analistas do banco.

Para eles, a combinação de múltiplos em queda com crescimento de lucros em ascensão é uma correção clássica de mercado em alta, não de mercado em baixa.

As ações do Goldman Sachs fecharam em baixa de 1,87%, ainda que acima das mínimas. O banco de investimentos divulgou lucro por ação de US$ 17,55 no primeiro trimestre, com receita líquida de US$ 17,23 bilhões. Analistas esperavam lucro por ação de US$ 16,47 e receita líquida de US$ 17 bilhões.

A Oracle subiu 12,7%, liderando o índice S&P 500, após a provedora de plataforma em nuvem destacar algumas de suas capacidades de inteligência artificial para fornecedores de serviços públicos em seu Customer Edge Summit.

A Marvell marcou alta de 2,1%. A Broadcom e a AMD subiram 1,18% e 0,7%, estendendo ganho da sexta-feira. E a Nvidia ganhou 0,4%

A CoreWeave disparou 8,1%, após uma série de acordos para fornecer recursos computacionais para construir e alimentar modelos de IA.

A SanDisk saltou 11,8%. A Nasdaq informou, na sexta-feira, que as ações da empresa vão passar a integras o índice Nasdaq 100 a partir de 20 de abril, em substituição da Atlassian.

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