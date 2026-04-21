Bolsas de NY fecham em queda com impasse em negociação de paz no Oriente Médio

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A bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça, 21, diante das incertezas e informações desencontradas sobre a continuidade das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã, um dia antes do prazo final do cessar-fogo de duas semanas entre os dois países.



O S&P 500 recuou 0,63%, para 7064,01 pontos, o Dow Jones caiu 0,59%, para 49149,38 pontos, e o Nasdaq baixou 0,59%, para 24259,96 pontos.



Uma segunda rodada de negociações estava prevista para hoje em Islamabad, capital do Paquistão, mas durante o dia circularam informações que as conversas estariam suspensas. Autoridades paquistanesas anunciaram que seguiam tentando levar o Irã à mesa de negociações e o embaixador iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani, disse que seu governo "recebeu algum sinal" de que os Estados Unidos estão prontos para encerrar o bloqueio aos portos do Irã, o que abriria caminho para a retomada das conversas. Pouco antes do encerramento do pregão, a agência iraniana Tasnim informou que o Irã havia decidido não participar das negociações



Os olhos estiveram voltados também para balanços de grandes empresas. A UnitedHealth teve alta de 6,96%, após divulgar lucro e receita mais fortes do que o esperado pelos analistas. A empresa também elevou sua projeção de lucro para 2026.



Já a Apple caiu 2,52% depois de o CEO, Tim Cook, ter anunciado que deixará o cargo em 1º de setembro, dando lugar a John Ternus, atual vice-presidente sênior de Engenharia de Hardware da empresa. A Amazon, por sua vez, subiu 0,66% após a Anthropic anunciar que vai comprometer mais de US$ 100 bilhões nos próximos 10 anos com tecnologias da AWS, divisão de nuvem da Amazon, para treinar e operar seu chatbot Claude, de acordo com a Associated Press.



Ainda nesta terça-feira, Kevin Warsh, indicado do presidente dos EUA, Donald Trump, para presidir o Federal Reserve (Fed), disse que nunca prometeu a Trump que reduziria as taxas de juros, embora o presidente tenha pedido várias vezes que o FED fizesse isso.

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