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bolsa de valores Bolsas de NY fecham em queda com incertezas sobre guerra no Oriente Médio pesando nos negócios O Dow Jones fechou em queda de 0,01%, aos 49.442,56 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,24%, aos 7.109,14 pontos, e o Nasdaq perdeu 0,26%, aos 24.404,39 pontos

As bolsas de Nova York encerraram em queda nesta segunda-feira (20) em meio à escalada de tensões entre Estados Unidos e Irã após novo fechamento do Estreito de Ormuz, ao mesmo tempo em que pairam dúvidas sobre a continuidade de negociações entre as partes.

O Dow Jones fechou em queda de 0,01%, aos 49.442,56 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,24%, aos 7.109,14 pontos, e o Nasdaq perdeu 0,26%, aos 24.404,39 pontos.

Os índices operaram próximo a estabilidade desde o início da sessão, reagindo aos desdobramentos no Oriente Médio durante o fim de semana. Com uma nova interrupção ao Estreito de Ormuz pelo Irã após a apreensão de um navio e a manutenção dos bloqueios aos portos iranianos pelos Estados Unidos, as incertezas voltaram a ganhar destaque no mercado acionário.

Ainda assim, o Macquarie aponta que os "preços nos mercados financeiros estão em grande parte estáveis", indicando que os traders não perderam as esperanças de que um acordo permanente entre os Estados Unidos e o Irã seja firmado nas próximas semanas. Representantes dos países devem se reunir amanhã no Paquistão para nova rodada de negociações.

Em meio ao cenário, os preços do petróleo voltaram a subir e impulsionaram as ações das empresas de energia. A Exxon Mobil subiu 0,85% e a Devon Energy, 1,61%. Já a American Airlines caiu 4,23% após negar fusão com a United, que também caiu, em 2,84%.

Enquanto isso, a USA Rare Earth saltou 13,18% após a compra da empresa brasileira Serra Verde por cerca de US$ 2,8 bilhões.

Já a Fermi tombou 17,56% após mudanças no alto escalão da empresa. O diretor financeiro, Miles Everson, renunciou ao cargo no fim de semana, poucos dias após a saída do CEO Toby Neugebauer.

A Marvell Technology avançou 5,83% após relatos de que a empresa estaria em negociações com o Google para o desenvolvimento de chips de inteligência artificial. Já os papéis da AST SpaceMobile recuaram 5,30% após a notícia de que um de seus satélites foi posicionado incorretamente e vai precisar ser retirado de órbita.

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