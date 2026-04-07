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Bolsa de Valores Bolsas de NY fecham mistas com cautela amenizada por notícia sobre proposta sobre Irã O Dow Jones fechou em baixa de 0,18%, aos 46.584,46 pontos. O S&P 500 ganhou 0,08%, aos 6.616,85 pontos, e o Nasdaq avançou 0,10%, aos 22.017,85 pontos

As bolsas em Nova York fecharam mistas nesta terça-feira (7) ganhando fôlego na reta final do pregão, em meio a notícias que movimentaram a aproximação de um deadline determinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para que o Irã aceite um acordo. Segundo a Axios, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, foi informado da proposta de cessar-fogo com o Irã, feita pelo Paquistão, e que "uma resposta virá".

O Dow Jones fechou em baixa de 0,18%, aos 46.584,46 pontos. O S&P 500 ganhou 0,08%, aos 6.616,85 pontos, e o Nasdaq avançou 0,10%, aos 22.017,85 pontos.

O Paquistão propôs que os EUA adiem o prazo final para as negociações de paz com o Irã por mais duas semanas, enquanto solicitou que o Irã conceda a reabertura do Estreito de Ormuz pelo mesmo período.

A sessão transcorreu mais cedo sob a nuvem de incerteza, à medida que o relógio da contagem regressiva continuava a avançar "A situação mantém-se fluida, com os dois lados continuando a trocar retórica belicista", escreveu o estrategista de mercado sênior da NYSE, Michael Reinking. "Há também relatos contraditórios sobre os esforços diplomáticos e sobre se essas linhas de comunicação permanecem abertas ou não", listou.

Mesmo com a aproximação do deadline, as ações de defesa não encontravam ímpeto adicional em NY. A Lockheed Martin caiu 1,6%, a RTX Corporation perdeu 0,25% e a Northrop Grumman caiu 0,76%.

Ativos do setor petrolífero ficaram instáveis diante da falta de convicção dos investidores sobre um direcional, mas a Chevron acabou subindo 1,4%, ampliando a alta em 2026 para 32,2%. A ExxonMobil ganhou 0,33%, após avanço de mais de 36% neste ano.

A Unitedhealth (9,37%) ajudou a limitar as perdas do Dow Jones. A operadora de saúde subiu após o governo dos EUA anunciar na segunda-feira que aumentará os pagamentos aos seguradores do Medicare. A Elevance Health avançou 3,09% e a CVS Health saltou 6,7avgo%.

A Broadcom marcou ganhos de 6,21% após informar que vai desenvolver e fornecer chips personalizados de inteligência artificial para o Google e capacidade computacional adicional para a Anthropic.

Entre os dados da economia americana, as encomendas de bens duráveis tiveram queda mais pronunciada do que a esperada em fevereiro.



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