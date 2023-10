A- A+

EDUCAÇÃO Bolsas de pesquisa têm valores reajustados em Pernambuco Objetivo do Governo do Estado é equiparar o valor pago ao das agências federais

Em busca de uma equiparação com os valores que são pagos pelas agências federais, o Governo de Pernambuco anunciou nesta quinta-feira (5) que reajustará em até 60% o valor das bolsas de pesquisa que são pagas pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), órgão que é vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE).

De acordo com a gestão estadual, o aumento englobará nove modalidades de pesquisa que atualmente estão defasadas com relação ao CNPq e a CAPES. O reajuste de aumento concedido irá variar de acordo com o nível dos estudantes que recebem o pagamento.

“Com o aumento no valor das bolsas, o Governo do Estado segue incentivando a capacitação de profissionais qualificados. A equiparação dos valores aos das agências federais é importante para evitar a perda de talentos e impulsionar pesquisas estratégicas em prol de Pernambuco”, ressaltou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro.

Em agosto deste ano os valores pagos nas modalidades BIA (Bolsa de Incentivo Acadêmico), BIC (Bolsa de Iniciação Científica) e BPGs (Bolsas de Pós-Graduação, nos níveis Mestrado e Doutorado), que são consideradas destaques em termos de quantidade e relevância na formação de recursos humanos qualificados, já haviam sido reajustados.

Na ocasião, as bolsas de incentivo acadêmico e iniciação científica foram aumentadas para R$ 700. Enquanto as bolsas de mestrado e doutorado passaram a ter o valor de R$ 2.100 e R$ 3.100, respectivamente.

Atualmente, a Fundação de Amparo à Ciência apoia cerca de 1.550 bolsas de pós-graduação, sendo 770 de mestrado e 780 de doutorado. A Fundação também realiza o pagamento de 500 bolsas de Iniciação Científica e 300 de Incentivo Acadêmico.

Agora serão contemplados os estudantes das seguintes modalidades: BCT (Bolsa de Cooperação Técnica); BDCT (Bolsa de Difusão Científica e Tecnológica); BFP (Bolsa de Fixação de Pesquisador); BPV (Bolsa de Pesquisador Visitante); BFT (Bolsa de Fixação de Técnico de Apoio à Pesquisa); BIC-Jr (Bolsa de Iniciação Científica Júnior); BTT (Bolsa de Treinamento de Técnico); BFM (Bolsa de Finalização de Mestrado) e BFD (Bolsa de Finalização de Doutorado).

