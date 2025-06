A- A+

APOIADORES Bolsonaro agradece doações de R$ 17 milhões por Pix de apoiadores em 2023 A campanha de doações tinha o objetivo de pagar as multas e as custas processuais da ação penal no STF por tentativa de golpe de Estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro visitou Belo Horizonte (MG), nesta quinta-feira (26). Durante evento do Partido Liberal (PL) na capital mineira, Bolsonaro agradeceu pelos R$ 17 milhões em doações que recebeu via Pix de seus apoiadores, em 2023.

"Se não fosse isso, não teria como ter uma boa defesa em meus processos", disse o ex-presidente. A campanha de doações lançada por seus apoiadores tinha o objetivo de pagar as multas e as custas processuais da ação penal no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado.

Dos R$ 17 milhões recebidos, Bolsonaro declarou que enviou cerca de R$ 2 milhões para seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que está desde o início do ano vivendo nos Estados Unidos, sob o discurso de que busca asilo político enquanto articula sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

"Lá fora, tudo é mais caro. Eu tenho dois netos, um de quatro e outro de um ano. Ele [Eduardo] está lá fora e eu não quero que ele passe dificuldades. É muito? É bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, dá uns US$ 350 mil, mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar esse dinheiro na conta dele", afirmou Bolsonaro, em coletiva de imprensa no dia 5 de junho.



Durante o evento do PL, nesta quinta, Bolsonaro também falou sobre o ataque aos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, alegando que "só não foi um golpe perfeito por parte da esquerda porque eu estava fora do Brasil, porque se estivesse no Brasil estaria preso ou morto hoje em dia". Nesta data, Bolsonaro estava em Orlando, na Flórida (EUA).

Embora não falem publicamente sobre o tema, aliados do ex-presidente e advogados que atuam na ação penal do 8 de janeiro estão cientes de que sua condenação pela participação na tentativa de tomada de poder é irreversível.

Bolsonaro viaja contrariando indicação médica

Em Belo Horizonte, Bolsonaro se encontra com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), com o deputado estadual mineiro Bruno Engler (PL), com o senador Cleitinho (Republicanos-MG) e outros aliados. O ex-presidente deve participar de três eventos na cidade e ainda integrar um ato evangélico na Avenida Paulista em 29 de junho, apesar da recomendação médica de descanso.

A viagem de Bolsonaro acontece apesar de contraindicação médica e da crise de soluço prolongada que aflige o ex-presidente. Desde 21 de junho, Bolsonaro reclama de soluçar, ele recebeu um possível diagnóstico de pneumonia viral.

Um dos filhos do ex-presidente, Carlos Bolsonaro afirmou que os enjoos, arrotos, soluços e problemas estomacais de seu pai são consequências diretas da facada sofrida em 2018.



Veja também