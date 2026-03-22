Bolsonaro segue estável e sem febre e não tem previsão de alta hospitalar, aponta Boletim
Ex-presidente segue sendo tratado com antibióticos aplicados diretamente na veia e recebe suporte clínico intensivo e fisioterapia
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, para o tratamento de uma pneumonia. Segundo boletim médico divulgado na tarde deste domingo, 22, nas últimas 24 horas, Bolsonaro manteve-se estável, afebril e sem intercorrências.
Ele segue sendo tratado com antibióticos aplicados diretamente na veia e recebe suporte clínico intensivo e fisioterapia. Continua sem previsão de alta hospitalar.
"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.
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Nas últimas 24 horas, manteve-se estável clinicamente, afebril e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar", diz a íntegra do informe médico.
O boletim é assinado pelo cirurgião geral Claudio Birolini; pelos cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado; pelo coordenador da UTI Geral do DF Star, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr.; e pelo diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.
O ex-presidente foi hospitalizado no último dia 13, com broncopneumonia bacteriana bilateral, decorrente de episódio de broncoaspiração, quando há a entrada de conteúdo das vias digestivas, como alimentos ou secreções, nas vias respiratórias, o que pode causar infecção nos pulmões.
Ele chegou à UTI com água nos pulmões, pela aspiração de líquido do estômago, em decorrência dos soluços frequentes que ele apresenta.
Neste sábado, 21, Bolsonaro completou 71 anos de idade, em meio à pressão para que seja transferido para prisão domiciliar. Ele recebeu parabéns e mensagens de familiares e apoiadores na porta do hospital. Preso desde janeiro no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após as eleições de 2022.
Segundo o Estadão, interlocutores de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), avaliam que o ministro está inclinado a transferir Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Ele estaria levando em conta a condição precária de saúde do ex-presidente. Não há, porém, previsão de quando a medida seria tomada.
Na terça-feira, 17, Moraes recebeu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, para conversar sobre o pedido de prisão domiciliar. O parlamentar demonstrou preocupação com a possível piora do estado de saúde de Bolsonaro se for mantido na Penitenciária da Papuda.
No mesmo dia, a defesa do ex-presidente fez um novo pedido de prisão domiciliar. O pedido anterior dos advogados foi negado pelo ministro no último dia 2.