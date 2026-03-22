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HOSPITAL Bolsonaro segue estável e sem febre e não tem previsão de alta hospitalar, aponta Boletim Ex-presidente segue sendo tratado com antibióticos aplicados diretamente na veia e recebe suporte clínico intensivo e fisioterapia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, para o tratamento de uma pneumonia. Segundo boletim médico divulgado na tarde deste domingo, 22, nas últimas 24 horas, Bolsonaro manteve-se estável, afebril e sem intercorrências.



Ele segue sendo tratado com antibióticos aplicados diretamente na veia e recebe suporte clínico intensivo e fisioterapia. Continua sem previsão de alta hospitalar.

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.

Nas últimas 24 horas, manteve-se estável clinicamente, afebril e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar", diz a íntegra do informe médico.

O boletim é assinado pelo cirurgião geral Claudio Birolini; pelos cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado; pelo coordenador da UTI Geral do DF Star, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr.; e pelo diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

O ex-presidente foi hospitalizado no último dia 13, com broncopneumonia bacteriana bilateral, decorrente de episódio de broncoaspiração, quando há a entrada de conteúdo das vias digestivas, como alimentos ou secreções, nas vias respiratórias, o que pode causar infecção nos pulmões.



Ele chegou à UTI com água nos pulmões, pela aspiração de líquido do estômago, em decorrência dos soluços frequentes que ele apresenta.

Neste sábado, 21, Bolsonaro completou 71 anos de idade, em meio à pressão para que seja transferido para prisão domiciliar. Ele recebeu parabéns e mensagens de familiares e apoiadores na porta do hospital. Preso desde janeiro no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após as eleições de 2022.

Segundo o Estadão, interlocutores de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), avaliam que o ministro está inclinado a transferir Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Ele estaria levando em conta a condição precária de saúde do ex-presidente. Não há, porém, previsão de quando a medida seria tomada.

Na terça-feira, 17, Moraes recebeu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, para conversar sobre o pedido de prisão domiciliar. O parlamentar demonstrou preocupação com a possível piora do estado de saúde de Bolsonaro se for mantido na Penitenciária da Papuda.

No mesmo dia, a defesa do ex-presidente fez um novo pedido de prisão domiciliar. O pedido anterior dos advogados foi negado pelo ministro no último dia 2.



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