SAÚDE Bolsonaro tem sentido tontura e está com perda de equilíbrio ao se levantar, diz Michelle A ex-primeira-dama atribuiu a falta de equilíbrio do marido aos efeitos colaterais de medicamentos

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nessa sexta-feira (9) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sentido tontura e perdido o equilíbrio ao se levantar.



A declaração foi postada nas redes sociais três dias após o ex-mandatário ter caído da cama na sala onde cumpre pena, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O impacto da queda resultou em traumatismo craniano leve, sem qualquer comprometimento intracraniano, segundo o médico Brasil Ramos Caiado.

Michelle atribuiu a falta de equilíbrio do marido aos efeitos colaterais dos medicamentos que seu marido precisa tomar.

"Hoje soube, por meio do advogado, que Jair está com perda de equilíbrio ao se levantar, em decorrência dos medicamentos. Mesmo assim, segue trancado", escreveu Michelle.



A ex-primeira-dama também manifestou temor de que Bolsonaro tenha nova queda e ninguém perceba o acidente.

"Quando a segurança era feita apenas pela Polícia Federal, a porta permanecia aberta. Agora, com a Polícia Penal Federal, isso não é mais possível. O medo é real: ele pode cair novamente e ninguém ouvir", afirmou.

Michelle acrescentou que "as autoridades estão cientes dos riscos reais de morte" que Bolsonaro corre "ao permanecer 24 horas trancado em um quarto". "A integridade física dele é de responsabilidade do estado", finalizou.

Quando caiu, na terça-feira, o ex-presidente não acionou o protocolo de urgência para estas situações e não avisou ninguém do acidente, segundo apurou O GLOBO. Durante a manhã, ele teria dito a policiais penais, que notaram o machucado, que não se tratava de nada. Ele relatou ter caído da cama, mas informou estar bem.

